Junior no aprovechó el ‘papayazo’: cayó 0-2 con Barcelona por Copa

Junior perdió este miércoles 0-2 de local contra Barcelona de Ecuador, en partido de la quinta fecha del grupo A de la Copa Libertadores. Tenía que ganar y aprovechar el ‘papayazo’ que le estaba dando Flamengo al golear 4-0 a Independiente del Valle, para llegar mejor ubicado a la última fecha y definir su clasificación a octavos de final; pero la derrota en casa lo complicó de cara al partido final.



Una vez más, el tiburón salió con los dientes afilados, queriendo arrinconar a su presa y destrozarla. Pero poco duró ese ímpetu y el partido entró en un trámite más parejo. El equipo ecuatoriano empezó a arrimarse a la cabaña de Sebastián Viera, pero el juego daba para un empate sin goles para irse a alas duchas; sin embargo, a los 45 minutos sorprendió Barcelona y Byron Castillo definió por el palo izquierdo de Viera, con cierta complicidad del uruguayo, para poner el 0-1.

En la segunda parte llegó una estocada. Apenas corría el primer minuto de la reanudación y Jonatan Alvez, un exJunior, castigó la pasividad defensiva y puso el 0-2. Baldado de agua fría para el equipo que dirige Amaranto Perea.



El equipo quedó en ‘shok’. No pudo reaccionar y al estar escaso de ideas, se hicieron los cambios. Miguel Borja y Sherman Cárdenas ingresaron para tratar de levantar al Junior. Y de a poco, con mucho empuje, se fueron metiendo en campo del visitante. Aunque el tiburón encimó, no pudo anotar; los palos le dijeron que no en dos oportunidades y el partido terminó en una dura derrota.