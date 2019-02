Seguridad y trabajo: las claves de Cuadrado previo al debut libertador

Tres partidos sin recibir gol acumula Atlético Nacional este año y el factor común, de este hecho, es José Fernando Cuadrado, a quien le han bastado estos 270 minutos para devolver la tranquilidad al arco antioqueño. Tras el debut en Liga, se viene un nuevo desafío, la Copa Libertadores, donde el nacido en Valledupar, quiere destacarse cada vez que lleguen a su área.



“Queremos apostarle a sacar una ventaja como visitante, respetamos al rival y sabemos de la responsabilidad que tenemos”, indicó.



Sobre las sensaciones que tiene defendiendo la portería de Nacional, Cuadrado declaró: “me siento muy bien, esperando que el comienzo en la Copa sea positivo, que en este primer encuentro y en la vuelta podamos sacar la diferencia para avanzar de fase”.



En cuanto al rival, el ex Once Caldas destacó: “hemos visto algunas imágenes de lo ofensivo y lo defensivo que pueden mostrar. Debemos mantener las precauciones en la pelota quieta y aprovechar al máximo los costados”. Además, añadió: “de a poco uno se va sintiendo mejor a medida que van pasando los partidos, cada momento nos sirve para seguir creciendo como equipo en la idea de juego”.



Finalmente, el meta detalló cómo se imagina este encuentro: “Me imagino ganando, sé que cada partido trae su afán y que son series de 180 minutos. En lo personal, que no nos conviertan goles también obedece al funcionamiento del equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín