DIM a pisar fuerte en la Libertadores: recibe a un inspirado Libertad

Deportivo Independiente Medellín recibe este martes, desde las 7:30 p.m. a Libertad de Paraguay por la primera fecha del grupo H en la Copa Libertadores 2020. Tras superar dos fases previas, el poderoso de la montaña se mide contra el ‘gumarelo’ en un duelo que propone buen fútbol e intensidad en el Atanasio.

Los rojos a mantener su fortaleza como local en la Copa

Aunque no gozan de un presente sólido, Independiente Medellín ganó sus dos partidos que disputó en condición de local, el equipo rojo de Antioquia sabe que en la Copa Libertadores no se pueden dar ventajas en casa y para eso, Aldo Bobadilla preparó lo mejor de su plantilla para encarar este nuevo desafío.



20 jugadores fueron convocados y con respecto al partido frente a Atlético Tucumán en Argentina, Juan David Mosquera, Francisco Flores y Bayron Garcés fueron citados. Por su parte, Mauricio Garcés y Federico Laurito están ausentes de esta lista, mientras que Daniel Castro sigue recuperándose de un problema muscular.



Javier Reina sabe que ningún detalle pueden dejarlo al azar y con cinco goles en esta temporada, busca darle una mano al DIM tanto en elaboración como en definición. “Llevamos una seguidilla importante de partidos, pero realizamos una gran pretemporada que nos ayuda a mantener la parte física. También contamos con un excelente grupo que se brinda en cada partido, estamos pasando por un excelente momento, le apuntamos a estar cada vez mejor, queremos seguir por ese camino y seguir dándole alegrías a la afición”, remarcó Reina.



Por su parte, Aldo Bobadilla conoce muy bien a su rival, como jugador se destacó y como técnico tuvo un gran rendimiento. Al paraguayo lo emociona enfrentar a un equipo de su país y espera marcar diferencia desde el primer minuto. “Es lindo competir con un equipo donde fui campeón como jugador, como técnico tuve la oportunidad de clasificarlo a octavos de final en la Copa Libertadores 2018, sabemos que Libertad es un equipo de gran tradición, de mucha historia y jerarquía por lo que significa Libertad en Paraguay”.



En cuanto a su idea de juego, Aldo indicó que “tenemos que plantear el partido de la mejor manera, estamos felices de estar en la fase de grupos y debemos estar a la altura, seguramente será un lindo partido, nosotros saliendo a proponer. La presencia de nuestra hinchada será muy importante. Siempre apoyan y les agradezco a los que siempre están con nosotros”.



Libertad llega sin complejos a Medellín y busca su primera victoria en Copa Libertadores

Tras tres derrotas en suelo antioqueño, Libertad de Paraguay buscará su primer éxito en el Atanasio en su debut de Copa Libertadores contra Independiente Medellín. Ambos equipos no se ven las caras desde 2005, cuando el ‘gumarelo’ cayó 4-2 en la fase de grupos y esperan cambiar esa mala racha con la presencia de jugadores como Paulo Da Silva, José Cardozo, los colombianos Daniel Bocanegra y Alexander Mejía y bajo la dirección del argentino Ramón Díaz.



Sin Antonio Bareiro quien padece un dengue, el conjunto paraguayo se desplazó a Medellín desde el pasado domingo con lo mejor disponible en su nómina, y espera dar la sorpresa en el Atanasio. “Todos los partidos son difíciles, sabemos que no es inmediata la eliminación, tenemos varios partidos, de ida y vuelta y lo más importante es tener un buen arranque. Estamos mentalizados, teniendo un rendimiento muy alto y esperamos conseguir una victoria. Mantenemos una estructura de juego, perdimos el último partido en la Liga, pero atacamos y dominamos en gran parte de ese partido. Pero en el fútbol hay que estar atento hasta el último minuto”, remarcó Ramón Díaz.



Para Alexander Mejía siempre será especial regresar a Medellín y enfrentar al que fuese rival de ciudad durante varios años. “Medellín me trae buenos recuerdos, con Nacional gané mucho y me dio la posibilidad de ganar una Copa Libertadores. Es algo que nunca voy a olvidar, ojalá algún día pueda volver, pero ahora estoy enfocado en Libertad, queremos darlo todo y estoy feliz en este equipo”.



Independiente Medellín ha enfrentado en 16 ocasiones a cinco equipos paraguayos por torneos Conmebol, el resultado fue de siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Ha marcado 23 goles y recibió 14. Contra Libertad, es la tercera vez que se encuentran en la Copa Libertadores. En el historial, hay una victoria por bando y la última vez que jugaron fue el 17 de marzo de 2005 por la fase de grupos. En aquella noche en el Atanasio, ganaron los colombianos por 4-2 con goles de David Montoya, Diego Álvarez por duplicado y Jorge Horacio Serna, Libertad descontó con un gol en propia puerta de Heriberto Velandia.



Alineaciones probables

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Larry Angulo; Javier Reina, Leonardo Castro, Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Aldo Bobadilla.



Libertad: Martín Silva; Luciano Abecasis, Daniel Bocanegra, Paulo Da Silva, Iván Piris; Alexander Mejía, Nicolás Milesi, Héctor Villalba; Rodrigo Rivero, Adrián Martínez, Óscar Cardozo.

D.T.: Ramón Díaz.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Kevin Ortega (Perú).



TV: Fox Sports 2.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8