Medellín a liquidar su serie en la Copa, visita a Deportivo Táchira

Deportivo Independiente Medellín visita este martes al Deportivo Táchira, en juego de vuelta por la segunda fase en la Copa Libertadores 2020. Luego de golear al aurinegro por 4-0, el poderoso va con todo a San Cristóbal para liquidar la serie y acercar su sueño a la fase de grupos. Al frente está el equipo venezolano que necesita hacer un partido perfecto para revertir la ventaja adversa.

Medellín, no se relaja y quiere seguir creciendo en su juego

El poderoso goza de buena salud en la Liga colombiana y en la Copa Libertadores, Medellín derrotó con goleada al Táchira y a Patriotas en el Atanasio, anda con viento en la camiseta. Pero no se relaja a la hora de afrontar los dos campeonatos. Para este duelo frente al Deportivo Táchira, dispondrá de lo mejor de su nómina, que busca confirmar la superioridad en la cancha y clasificar a la tercera fase.



En cuanto a las novedades, Javier Reina y Juan Fernando Caicedo se recuperaron de sus molestias físicas. Los jugadores hicieron parte del plantel de 20 jugadores, quienes se desplazaron a San Cristóbal desde el lunes.



Jesús Murillo no se confía y espera mantener la ventaja, “sabemos que el fútbol puede pasar cualquier cosa, nosotros debemos salir a proponer y mostrando nuestro juego que nos permita asegurar la clasificación. Ellos van a querer ir a arrollarnos, nosotros debemos estar bien concentrados, aprovechando las oportunidades que nos den e ir a concretar las jugadas de peligro”.



Por su parte, Yulián Gómez expresó que “Táchira es un equipo difícil, sabemos que tenemos que ir a buscar el partido, tenemos la ventaja y no nos podemos desesperar. Todos estamos para competir y esperamos que el profesor (Aldo Bobadilla) tenga un buen criterio y que ponga al que esté mejor”.



Medellín enfrentará por segunda vez a un equipo venezolano como visitante en torneos de Conmebol, la anterior ocasión fue en la ida de la segunda fase en la Copa Conmebol 1995, donde cayó 1-0 frente a Mineros de Guayana, con gol de Daniel Noriega. El poderoso necesita mejorar el rendimiento que lo dejó afuera el año anterior en esta segunda fase a manos de Palestino de Chile, por penales



Táchira por el milagro

Con un arranque amargo en la liga local, donde ha logrado un punto de seis posibles y tras ser goleado en Medellín por 4-0, Deportivo Táchira confía en hacer una hazaña y eliminar al DIM. El técnico Juan Domingo Tolisano dispuso una nómina mixta para enfrentar al Aragua en el campeonato venezolano y el resultado derivó en derrota por 1-0 como visitante.



Entre los jugadores reservados para el partido del martes, está Jacobo Kouffaty, el atacante ex Millonarios expresó que “estamos trabajando, sabemos que el resultado no fue el mejor, necesitamos acoplarnos, no tenemos mucho tiempo y necesitamos darle vuelta a la página, afrontar este partido con un esquema que nos permita revertir el resultado adverso y dejar lo más alto el nombre de este equipo”.



Por su parte, el volante Carlos Cemeño indicó que “tuvimos un resultado adverso, no nos esperábamos que fuera tan abultado. Necesitamos ir a buscar una buena remontada, esperamos que este partido podamos lograr esta hazaña. Nosotros venimos trabajando, tranquilos y esperando que las cosas mejoren”.



Dos bajas confirmadas tendrán en el Deportivo Táchira para este partido; José Velázquez por expulsión y Jeizon Ramírez, quien fue vendido al Real Salt Lake de la MLS. Se espera que mantenga la misma base para enfrentar este compromiso.



Alineaciones probables

Deportivo Táchira: Juan David Contreras; Pablo Camacho, Nicolás Foglia, Carlos Vivas, Anthony Graterol, Yeferson Velasco, Carlos Cemeño, Marlon Fernández, Jacobo Kouffaty, Miguel Camargo, Edgar Pérez Greco.

D.T.: Juan Tolisano.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Luis Mena, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Larry Angulo, Andrés Ricaurte; Maicol Balanta, Javier Reina, Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Aldo Bobadilla.



Hora: 5:15 p.m.



Estadio: Polideportivo Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela.



Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).



TV: Fox Sports 2.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín