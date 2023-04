No solo Pons: dura queja de colombiano por fallos arbitrales en Copas

Los fallos arbitrales han sido la nota predominante para los equipos colombianos que participan en torneos de Conmebol en la actual temporada.

Y lo complicado es que en la mayoría de casos esos fallos se pagan con derrotas, como las que vienen de sufrir Deportivo Pereira e Independiente Medellín en Copa Libertadores, ambos por 2-1 en sus visitas a Boca Juniors y Nacional de Uruguay, respectivamente.



En el caso del Pereira, la que iba a ser una experiencia feliz e inolvidable, la primera vez en La Bombonera, acabó en polémica: una jugada de gol anulada por una falta en al que ambos jugadores e 'camiseteaban' y un penalti no sancionado a Angelo Rodríguez fueron jugadas ampliamente comentadas y reconocidas hasta por la prensa argentina.

​Geisson Perea, defensor del club matecaña, lo describió así: “Anoche vivimos una experiencia espectacular en La Bombonera, el equipo jugó bien y dominó gran parte del partido. Pero es muy triste y lamentable que por decisiones de terceros, en el resultado, haya sido negativo”, en declaración citada por Daniel Pérez.



Pero en la cancha se vio lo mismo que en la pantalla: “El árbitro en el encuentro estuvo todo el tiempo cargado y afectó en el resultado”, dijo.



Válida la preocupación de los jugadores, eso sintieron en La Bombonera con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. @DeporPereiraFC @DIM_Oficial pic.twitter.com/rzQGvvah9m — Way Sports (@dperezdeportes) April 20, 2023

Fue la misma sensación en el partido del Medellín, que perdió por un penalti sancionado al minuto 90+5, en una jugada muy discutida por una mano en el área.



"Hoy llegando a la casa, nuevamente me encuentro con el partido de Nacional (URU) vs. Medellín, el cual en el último minuto por una decisión irregular del árbitro, DIM termina perdiendo el partido", lamentó el zaguero.



"Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no estamos teniendo peso nosotros, qué es lo que está pasando?”, dijo con molestia.