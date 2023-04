Se ríe de Pereira para criticar a Boca: polémica opinión en Argentina

Deportivo Pereira jugó un buen partido contra Boca Juniors en La Bombonera pero se agotó antes de tiempo y acabó perdiendo 2-1, aunque hubo varias polémicas arbitrales, 11 minutos de adición y otros detalles que alentaron la polémica en Colombia y en Argentina.

Pasó el tiempo pero no ha terminado la discusión sobre el presunto favorecimiento a los clubes más grandes del continente, especialmente cuando enfrentan a clubes más modestos como Pereira.



Precisamente, en esa discusión entró el periodista Pablo Carrozza, quien quiso apuntar al pobre nivel de Boca, que en realidad pasó muchas dificultades en Copa y arrastra una crisis de resultados en la liga local (puesto 18), pero acabó hablando en tono burlesco del campeón de la Liga Betplay.



“Boca Juniors, frente a este totalmente humilde, no sé si es colombiano, venezolano, ecuatoriano, hondureño, boliviano, no tengo la menor idea de dónde salió este equipo Pereira, amateur”, dijo en su canal de Youtube.

Carrozza habló de Pereira

Sin embargo, dijo que el Pereira fue perjudicado por el arbitraje y sufrió la anulación de un que, para él, no fue tan claro: “Así y todo, la Conmebol bostera le metió la mano en el bolsillo a Pereira. ¿Saben cuándo? Anulándole el gol cuando la cancha se venía abajo, anulándole aquel tanto por una falta que tuvieron que revisar, revisar y revisar”, agregó.



Destacó a Angelo Rodríguez por encima del 9 de Boca, "parecía que Pereira era el que salía a buscar a Boca en la mismísima Bombonera". En contraste Benedetto, según el analista, "caminó la cancha, no mete, no corre, no juega, no hace un carajo... esa camiseta la usó gente importante".



Criticó que el equipo de Alejandro Restrepo "se asustó" en La Bombonera, les dio espacio a los atacantes de Boca, que salvaron la jornada sin que sobrara nada, y afirmó que le negaron un penalti a Pereira que "trajo una banda", en alusión a sus hinchas.



De hecho, el club colombiano sufrió durante todo el encuentro de un doble rasero, faltas que les pitaron en contra pero que cuando eran a favor ni consideraron. En fin, es el tema de enfrentar a los históricos y el resultado que disfraza problemas muy serios. Pero, Carrozza, por las dudas: el Pereira es el vigente campeón de Colombia.