¿Resolvió polémica o la disparó? Audios del VAR por queja de Medellín

Un día después, no hay calma en Independiente Medellín, que perdió, en tiempo añadido, su partido de Copa Libertadores con Nacional de Uruguay 2-1, con gol local en el minuto 90+6 salpicado de polémica.

La acción en la que Noguera anota el tanto ganador tiene un detalle clave: la pelota le queda para el remate gracias a un rebote en la mano de su compañero Damiani, quien se va cayendo dentro del área. Los jugadores del DIM exigieron la revisión del árbitro pero nunca se dio.



¿Qué vieron en el VAR? Que no era una mano punible y el gol era válido. ¿Por qué? Así explicó Conmebol la jugada: “La posición del brazo se debe entender como natural para esta acción, por lo que no se debe sancionar infracción de mano. El VAR comparte esta interpretación, sumando además que no se trata de una mano de inmediatez para marcar un gol. Luego de descartar una infracción de fuera de juego utilizando líneas virtuales, confirma la decisión de campo, gol”.

Polémica Nacional vs Medellín

La queja de los colombianos tiene un fundamento: en el audio de la conversación entre el juez Darío Cabrera y los miembros del VAR se escucha que él admite que no vio la mano en cuestión, de hecho repite varias veces 'me piden una mano'. Si fue así, ¿por qué no se dirigió al monitor para comprobar la jugada, que según la norma es de interpretación? Quedarse solo con la opinión del VAR lejos de excusarlo juega en contra de su criterio.



La queja de los jugadores del DIM fue airada e inclusive Luciano Pons se pasó en la molestia y acusó directamente a fallos arbitrales que, según él, no son nuevos contra su equipo. La situación podría acarrera sanciones.