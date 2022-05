¿Un perfume sin aroma? El dato que condena a Teófilo en Libertadores

Deportivo Cali cayó por 1-0 contra Boca Juniors en La Bombonera por la fase de grupos de la Copa Libertadores y, aunque la eliminación le dejó el consuelo del cupo en Copa Sudamericana, la decepción no se alivia.

El equipo de Dudamel necesitaba salvar la campaña con la clasificación, después de ser uno de los peores equipos de la Liga Betplay y estar eliminado en Copa, y la realidad es que dependía de sí mismo para lograrlo, pero su presentación en Buenos Aires fue bastante gris.



Las críticas tocan a toda la plantilla son casi habituales en Cali, pero por supuesto se centran en la figura, el hombre de experiencia y de quien más se esperaba, más contra su archirrival, Boca: Teófilo Gutiérrez.



Y resultó que no fue definitivo, que no llego a inquietar como se necesitaba y que, según la estadística, no es la primera vez que queda en deuda.



Según el estadígrafo Álvaro Hincapié, sumó su quinta ocasión sin superar la fase de grupos de la Copa Libertadores con clubes colombianos, contando cuatro eliminaciones previas con Junior entre 2018 y 2021. ¿Se quedó sin aroma el perfume?