Copa Libertadores Sub-20 2023: comienza el sueño para el Envigado

La Copa Libertadores Sub-20 está a horas de comenzar. Este sábado, se jugarán los primeros compromisos del torneo que dejará ver a las estrellas del futuro en el fútbol del continente.



La séptima edición del campeonato se disputará en Chile entre el 1 y el 16 de julio y contará con 12 equipos. El país anfitrión tendrá dos representantes, al igual que Uruguay pues Peñarol es el vigente campeón.



Envigado será el encargado de representar a nuestro país en la competencia continental. El equipo debutará el 2 de julio frente a Always Ready de Bolivia.

#OrgulloLAF



Conoce el calendario del 'naranja' en la Copa @Libertadores Sub-20 (hora colombiana), con sede en Chile.



¡@EnvigadoFC es Antioquia, Envigado es Colombia! 🍊💚🇨🇴 pic.twitter.com/um5gaeN3hp — Liga Antioqueña de Fútbol (@AntioquiaLAF) June 16, 2023

Grupos de la Copa Libertadores Sub 20 2023:



Grupo A



Peñarol (URU)

Caracas (VEN)

Alianza Lima (PER)

O’Higgins (CHI)



Grupo B



Independiente del Valle (ECU)

Cerro Porteño (PAR)

Envigado (COL)

Always Ready (BOL)



Grupo C



Defensor Sporting (URU)

Boca Juniors (ARG)

Palmeiras (BRA)

Huachipato (CHI)



Los convocados de Envigado para la Copa Libertadores Sub-20:



Porteros



Andrés Felipe Tovar Escalante



Matías Villa Marín



Defensores



Neymar Alexis Uribe Garzón



Heiler Mosquera Vargas



Jhon Andersson Banguera Riascos



Juan Felipe Holguín Restrepo



Julián Andrés Palacios Isaza



Didier Steven Palacios Algumedo



Mediocampistas



Luis Felipe Gómez Palomino



William Camilo Hurtado Ortiz



Daniel Alexander Zapata Ruiz



Tomás Santiago Soto Valladales



Juan Andrés Quintero Muñoz



Julián David Reyes Rodríguez



Juan Pablo Aristizábal Echeverri



Atacantes



Rubio César España Álvarez



Jackson Smith Jaramillo Becerra



Luis Ángel Díaz Cuesta



Diego Adrián Betancourth Sandoval



Felipe José Russell Sierra