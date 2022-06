Deportes Tolima: a pasar la página ante un Flamengo con varias bajas

No hay vuelta atrás, Deportes Tolima fue un digno rival ante un campeón de la Liga BetPlay 2022-I como Atlético Nacional. En su casa, volvió a aparecer esa ‘maldición’ de no poder alcanzar el título. Pese a que ganó 2-1, el marcador global no fue suficiente por un lapidario tanto sobre el final de Jarlan Barrera.

Daniel Cataño tuvo en sus pies una pena máxima que falló cantando mucho el cobro atajado por Kevin Mier, y de manera inmediata, salió armado contra el golero y Andrés Rojas revisando el VAR expulsó al jugador del Deportes Tolima. La cabeza pesó en esa decisión y tras quedar con un hombre menos, la tónica del partido cambió. Pasó del dominio local al control visitante y posteriormente, el gol sobre el final.

Un momento más que triste que pegó duro al Deportes Tolima golpeado anímicamente como lo ha mantenido el propio Hernán Torres. Sin embargo, hay que dejar todo atrás y pensar en prepararse de la mejor manera para ese encuentro ante Flamengo. La suerte para el club tolimense en los octavos de final los puso a sufrir con uno de los clubes más grandes del continente y actual subcampeón de la Copa Conmebol Libertadores.

El resultado de la final no fue lo peor, pues pese al triste subcampeonato, es también pensar en los jugadores que perdieron, y muestra de ello es también el desgaste que deja todo el recorrido en la Liga BetPlay 2022-I que dejó afectado al grupo con las bajas de Anderson Plata, del cual no se sabe todavía fecha de regreso, Andrés Ibargüen lesionado en la primera parte en la vuelta ante Atlético Nacional y Jonathan Marulanda.

Andrés Ibargüen y Jonathan Marulanda son dudas para la ida de la Copa Conmebol Libertadores, mientras que Anderson Plata sí es baja confirmada. No obstante, Flamengo llega a este partido aún más tocado físicamente con duras ausencias. El volante defensivo, Joao Gomes acumula amarillas y no podrá ser de la partida.

Bruno Henrique tiene una lesión de ligamentos que lo sacará de todo lo que resta de temporada. El segundo goleador, sin duda alguna, una baja sensible. Sumado a Gomes y Bruno Henrique, el COVID-19 ha pegado fuerte sacando a los arqueros, Diego Alves y Matheus Cunha, los centrales Rodrigo Caio y Fabrício Bruno, además de Willian Arao, Matheus Franca y Daniel Cabral.

Recuperándose en mitad de tabla del Brasileirao, Tolima debe aprovechar su condición de subcampeón, las bajas de su rival y el poco tiempo que lleva el estratega Dorival Junior y hacer historia contra clubes brasileños. Aunque la ida es en Ibagué, tienen en mente superarse venciendo a Flamengo en el Maracaná la próxima semana y ser el equipo colombiano en vencer a tres conjuntos brasileños en Brasil en una Copa Libertadores al superar al América y Atlético de Mineiro en fase de grupos.

Mientras que Dorival Junior tomó hace poco las riendas del Flamengo, una de las fortalezas del Deportes Tolima es la regularidad que encuentra en sus jugadores y en el proceso de Hernán Torres. El tolimense lleva dos años en la dirección técnica y ha llevado al club a tres finales consecutivas de la Liga BetPlay. La cantidad de partidos que ha jugado en los últimos años es inmensa y esto puede ser un factor importante.

Aunque de esa regularidad también se desprende el desgaste que ha aparecido en este último tramo del torneo con varias bajas sensibles en el Deportes Tolima. Así las cosas, en su casa en el Manuel Murillo Toro deben sacar su poderío, y superar el golpe de la final del rentado local encaminando la serie de los octavos de final.

Alineación probable:

Alexander Domínguez; Leider Riascos, Julián Quiñones, José Moya, Junior Hernández; Brayan Rovira, Rodrigio Ureña, Luis Miranda, Daniel Cataño, Jeison Lucumí y Michael Rangel. DT: Hernán Torres.

Hora: 7:00 PM



Estadio: Manuel Murillo Toro



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



TV: ESPN y Star +