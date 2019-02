A trabajar: delanteros de Nacional hablaron sobre la mala definición

Nacional controla, domina, pero es poco efectivo. En seis partidos disputados, marcó 4 goles y recibió uno. En defensa es un equipo que no tiene mayores dificultades, pero de medio campo hacia adelante, es donde tiene los problemas.

Por encuentro genera un promedio de 6 opciones de gol, el técnico Paulo Autuori ha realizado variantes, buscando en que haya más facilidades para un Hernán Barcos, que intenta, pero que todavía no ha logrado equiparar los movimientos con sus compañeros.



En cuanto a estas variantes, Hernán Barcos comentó que “con el sistema que está manejando el ‘profe’ (Autuori) lo estamos logrando de gran manera. Si debemos jugar con dos delanteros él sabrá. Habrá partidos en los que Omar (Duarte) va a jugar, debemos tener tranquilidad para adaptarnos”.



Y esa tranquilidad es la que le ha faltado a la hora de definir. Más allá de la tranquilidad es la hora de tomar decisiones en la cancha. En momentos donde el rival presiona, es donde se debe ganarles la razón a las ganas, porque a la vista está que los delanteros verdolagas sufren de ansiedad.



“Lo más difícil es crear las opciones, las estamos haciendo, pero nos falta ser contundentes, esperemos seguir generando para lograr marcar. Todos estamos enfocados en la misma meta”, remarcó Yerson Candelo, quien jugó como extremo por derecha.



Vladimir Hernández también habló sobre el tema de la definición, la importancia de armar pequeñas sociedades para romper la racha de pocos goles. “Quedamos en deuda con la definición, no podemos dejar partidos así que se pueden liquidar las series rápidamente, nos queda trabajar para seguir mejorando. El profesor Autuori nos pide que nos juntemos más con (Hernán) Barcos, que es un jugador que sostiene bien la pelota y nos puede poner mano a mano”.



En cuanto a esa movilidad, Barcos acotó que “son momentos de partido, cuando salgo del área, los compañeros aprovechan la situación. Para un delantero lo más fácil es estar adentro del área, pero me gusta trabajar para el equipo. Cuando he tenido que salir, son jugadas largas para aguantar la pelota y girar. El ‘indio’ (Juan Pablo Ramírez) es un jugador que debe cumplir esa función cuando no estoy en el área. Puede parecer raro, pero ese es el movimiento que hemos ensayado”.



Pensando en lo que viene, Nacional deberá acercarse más al gol. Aunque la fortuna no acompañe o les gane la ansiedad, el equipo verdolaga deberá afinar puntería, porque no todos los partidos los podrá definir con la ventaja mínima.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín