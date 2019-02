Autuori, autocrítico por definición de Nacional: aquí su declaración

Atlético Nacional no pudo pasar del empate con Deportivo La Guaira de Venezuela en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores 2019. Los verdolagas siguen errando en materia de definición y al final terminó con lo justo, una serie donde mostró superioridad. Al final del partido, el técnico Paulo Autuori analizó el partido, gustándole el funcionamiento y aceptando que debe mejorar en la parte ofensiva.

“Tenemos autocrítica todos los días, un equipo de fútbol es un sistema de construcción, no nos podemos sentir cómodos. Me gusta como estamos jugando, generando situaciones de gol, jugando desde atrás. En este partido pudimos concretar varias opciones, cuando no se hacen los goles, el rival se anima a atacarnos. Tenemos que quedar en claro que debemos mejorar en el ataque. Lo importante es lograr los objetivos y generar buen fútbol, en eso estoy tranquilo”, remarcó.



Sobre la función de Hernán Barcos saliendo del área a buscar la pelota y ser más asociativo, Autuori remarcó que “para nosotros es importante que Hernán (Barcos) se mueva fuera del área, es una alternativa más de juego que tenemos para crear opciones con sus compañeros, poco a poco lo iremos viendo mejor, con más calidad y fluidez. Estoy muy feliz de haber trabajado con él y seguramente nos va a añadir más competitividad por su experiencia a la hora de jugar torneos como este”.



En cuanto a Libertad, un equipo que clasificó con holgura a esta fase, frente a un Nacional que ha sido poco efectivo, el brasileño apuntó que “cuando un rival sea más fuerte, nosotros vamos a estar igual. La definición no es una “enfermedad terminal”, a veces hablar de tragedia en fútbol es complicado. Debemos tener una eficacia mayor, para esto vamos a trabajar. No nos podemos quedar en este foco, en estos momentos debemos ser más eficaces y ojalá tengamos un poco más de suerte. Esperemos contar con más tranquilidad a la hora de tomar decisiones en el último tercio de la cancha”.



Además, “debemos tener variantes en el frente de ataque para ocupar los espacios. El equipo cuenta con actitud suficiente para que en los próximos partidos haya una mayor tranquilidad para resolver las jugadas”.



Sobre las variantes tácticas en los últimos juegos, el brasileño indicó que “tenemos muy poco tiempo para entrenar, por eso en los partidos he estado haciendo variables en el sistema. Es posible que podamos jugar con 2 delanteros, con 3, en rombo. Pero la manera de salir jugando desde atrás las mantendremos, porque estamos contando con mucha calidad. Hay que ir trabajando en las pequeñas sociedades, pero eso no pasa de la noche a la mañana. Hay que ir paso a paso añadiendo las funciones para ser más efectivo y profundo”.



Finalmente, Autuori dejó entrever que no hará muchas variantes en el juego de Liga, pese a que deberá viajar a Asunción para el compromiso por Copa Libertadores. “No vamos a cambiar radicalmente para el partido contra La Equidad, estamos haciendo variantes para no quedarme con una sola manera de jugar. Tenemos que sacar provecho en la amplitud ofensiva de nuestros laterales, como han logrado en algunos momentos. Llevamos tres partidos cambiando el sistema, pero jamás vamos a renunciar el modelo de juego”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín