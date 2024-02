Atlético Nacional perdió fortuna que daba la Copa Libertadores 2024

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024 y perdió la gran oportunidad de competir a nivel continental esta temporada. El equipo colombiano no pudo pasar de la fase 2 del certamen, luego de caer con el Club Nacional de Paraguay, con un marcador global de 4-0 (1-0 y 0-3).



Además del fracaso deportivo, de la vergonzosa derrota en el Atanasio Girardot, y de perder la fe de su afición, uno de los golpes más duros que sufrió Atlético Nacional es el económico, pues dejó de ganar una millonaria cifra en premios que otorga la Conmebol.



La primera cifra duele mucho: por no llegar a fase de grupos, Atlético Nacional no recibirá 3 millones de dólares, que dará la Conmebol a los equipos que superen las fases previas. Y potencialmente no podrán recibir 1’800 mil dólares, pues hay un premio de 300 mil dólares por partido ganado, y en grupos son 6 partidos.



Además, si Nacional clasificaba a la fase 3, hubiese percibido 600 mil dólares.



En total, Nacional perdió U$3.600.000 (tres millones seiscientos mil dólares), y no pudo acceder a otro premio potencial de 1 millón 800 mil dólares.