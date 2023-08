Conmebol aceptó polémico error arbitral en Nacional-Racing

El intenso partido entre Atlético Nacional 4-2 Racing por ida de octavos de final de Copa Libertadores dejó bastantes polémicas y una de ellas fue la sanción de un penalti de Óscar Perea al argentino Gabriel Rojas, decisión que a la postre significó el segundo gol de la ‘Academia’.

Sin embargo, Conmebol le metió más candela a la polémica jugada y en un análisis de los audios del VAR, confirmó que no existió una infracción clara para ser sancionada como penalti.



“En el minuto 90+1 y luego de un tiro de esquina un defensa y un atacante saltan en la disputa por el balón y se presenta un contacto en esta acción entre ambos jugadores. El árbitro observa esto e interpreta un uso de fuerza suficiente por parte del defensa para sancionar infracción penal. El VAR utilizando algunos ángulos de velocidad diferentes, confirma la decisión de campo”, mencionó Conmebol.



Además, la voz en off que hacía el análisis, agregó: “los contactos que se producen entre los jugadores, para ser interpretados como infracción, deben tener una fuerza claramente desproporcionada para una acciona de disputa, lo que no se configura en esta acción”, finalizó Conmebol.





Pese a ello, Conmebol reveló los audios del VAR en la que los árbitros confirman que, para ellos tras ver todos los ángulos, sí fue penal sancionable.



VAR: El defensor va a disputar. Frame a frame, más. Ahora, azul juega la pelota. El defensor no juega y se lanza contra su adversario, golpeándolo con todo el cuerpo.

AVAR: Con uso de fuerza desproporcional.

VAR: Con una fuerza desproporcionada a la jugada. Él viene corriendo y se tira contra el adversario después de que el azul juega la pelota.

AVAR: No es hombro a hombro la situación

VAR: Él va contra el adversario, lleva el cuerpo contra el adversario.

VAR: Con la cadera, después de la disputa, golpea de forma desproporcionada al jugar.

VAR: OK, penalti confirmado, puede seguir.