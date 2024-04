Junior tuvo contundencia e inteligencia defensiva: 1x1 vs Botafogo

Junior llegaba a Río de Janeiro como el menos favorito a ganar y el partido terminó siendo totalmente diferente, pues Botafogo se mostró tibio en el primer tiempo, situación que los dirigidos por Arturo Reyes aprovecharon, pues marcaron tres goles históricos en 45 minutos, siendo Carlos Bacca el gran artífice de ese hito al marcador doblete. Así fue el 1x1.

Santiago Mele – 7

El arquero uruguayo mantuvo seguridad e intervino bien cada vez que fue exigido. Hizo siete tres paradas importantes que sirvió para mantener el resultado. Recibido un gol, pero no tuvo culpabilidad.



Gabriel Fuentes – 8

Ante los brasileños demostró que está en su mejor momento deportivo y a parte de ser importante en defensa, aportó un gol que significó el segundo, sumado a una asistencia a Bacca, dándole confianza a su equipo.



Brayan Ceballos – 6

Tuvo buen comportamiento en zona defensiva, aunque perdió la posesión tres veces y le permitió al rival crear algunas oportunidades. Estuvo bien sincronizado con toda la zaga defensiva.



Jermein Peña – 6

No es que haya tenido un partido brillante, pero tampoco el peor, aunque perdió la posesión en el primer tiempo. Cumplió con lo justo, pero también mejoró en el segundo tiempo para mantener el resultado.



Walmer Pacheco – 6

​Recibió tarjeta amarilla y no generó mucho peligro por el costado derecho en el primer tiempo. Sin embargo, lo salva que hizo entradas, despejes y mostró mejoría en ataque en el complemento.



Didier Moreno – 7

Fue conexión para los atacantes y generó un pase clave. Además, sus pases acertados alcanzaron en promedio el 90%, más que todo en el primer tiempo donde Junior dominaba a Botafogo. Además, ayudó a mantener el 3-1 en el remate del partido.





Víctor Cantillo – 6

​Acompañó bien las jugadas y tuvopara rematar, pero salió desviado. Ganó duelos en el suelo y en general cumplió en el mediocampo.



Yimmi Chará – 6

​Su aporte en velocidad hizo la diferencia y consiguió hacer un pase clave que terminó en el tercer gol de Junior. Además, de ello, logró recibir faltas, producto de su importancia en el ataque. Jugó 81 minutos y en el complemento no pesó mucho en ataque.



Déiber Caicedo – 6

No tuvo mucho aporte por la zona extrema del lado izquierdo, pero cumplió con centros y desequilibrar en uno que otro pasaje del partido.



José Enamorado – 6

​No fue tan insistente, pero hizo una asistencia a Gabriel Fuentes para el segundo gol, siendo esa su mayor participación en el juego. En el segundo tiempo tuvo un papel secundario por la prioridad que se le estaba dando a zona defensiva para cuidar el resultado.



Carlos Bacca – 8

Fue el mejor de la cancha de lejos. El experimentado delantero generó confianza a su equipo tras anotar el penalti que dio la primera ventaja. Después, marcó el tercero y encaminó una victoria cómoda antes del descanso.



Ómar Albornoz – 6

Ingresó por José Enamorado y su papel era cumplir en zona defensiva y ayudar al equipo a tener buen funcionamiento. Apenas jugó 20 minutos.



Marco Pérez – 5

​Entró en el minuto 72, pero no generó peligro en ataque. Además, no tocó mucho el balón para tener oportunidades.



Johan Bocanegra – 5

Jugó nueve minutos y entró por Víctor Cantillo para ayudar a la zona defensiva. No tuvo mucha acción destacada.



Homer Martínez – 5

Ingresó por Chará, jugó nueve minutos y su tarea era darle oxígeno al mediocampo de Junior, aunque no tuvo un papel muy destacado.



Edwin Herrera – 5

Ocho minutos jugados y tenía la obligación de ayudar la zona defensiva. Fue cumplidor en lo poco que estuvo.