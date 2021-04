Atlético Nacional visita a Nacional de Uruguay: la Copa es lo suyo

Atlético Nacional visita este miércoles, desde las 5 de la tarde al Club Nacional de Uruguay, por la segunda fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Luego de imponerse sobre Universidad Católica de Chile, el conjunto colombiano viajó a Montevideo con la consigna de sumar un resultado que les permita afianzarse en la parte alta de la zona. Al frente está el vigente campeón uruguayo quienes apuestan por una mezcla de jugadores veteranos con jóvenes para dar la sorpresa y dejar atrás el sabor amargo de la derrota sufrida en Buenos Aires contra Argentinos Juniors.

Nacional no se la quiere dejar fácil a los colombianos y esperan recuperar el terreno perdido

Con varias bajas en su nómina, pero motivados para sumar su primera victoria en esta edición de la Copa Libertadores, el técnico Alejandro Cappuccio ha preparado varias alternativas tácticas, teniendo en cuenta que no podrá contar con el arquero Sergio Rochet, suspendido desde aquel encuentro contra River Plate de los cuartos de final en la pasada edición, al meta le habían dado dos fechas, de las cuales una pagó contra Argentinos Juniors y le quedaría la que pagará contra Atlético Nacional. Por covid-19 fueron desafectados Rafael García, Ignacio Lores y Facundo Piris. Mientras que Agustín Oliveros y Gabriel Neves se recuperan tras sufrir esguinces de rodilla y tobillo respectivamente y no les alcanza para disputar este encuentro contra el conjunto colombiano.



Sin embargo, el técnico Cappuccio podrá contar con Armando Méndez, quien está plenamente recuperado. Andrés D’Alessandro arrancaría desde el banco de suplentes, el argentino jugó todo el partido anterior y le costó mantener un rendimiento frente al ‘bicho’ de La Paternal.



Sobre su inicio con el club uruguayo, D’Alessandro comentó que “es un orgullo y un honor tener la posibilidad de jugar en un club grande como Nacional. Tengo el desafío de seguir corriendo atrás de los jóvenes. Seguir trabajando, no me imagino la vida sin el fútbol por ahora, le tengo un amor enorme. Empezamos esta Copa Libertadores muy difícil con un técnico que vino hace una semana, pero de a poco agarraremos la idea y mejoraremos”.



Por su parte, el ex Independiente Leandro Fernández expresó que “es importante sumar esfuerzos e ir con todo para arrancar bien en casa. Vamos a analizar el partido, vamos a ver qué nos faltó. Pero tenemos que sumar en casa, como sea”.



Los verdolagas van por el liderato del grupo

Con 24 jugadores, Atlético Nacional viajó a Montevideo con la premisa de sumar un buen resultado para mantenerse en la pelea por un lugar en los octavos de final. A diferencia del Club Nacional, los antioqueños deben afrontar la Liga local y el certamen continental, con lo cual estarán un poco más desgastados que su oponente. Alexandre Guimarães entrenador brasileño comentó las virtudes del ‘bolso’. “Hemos estado analizando sus últimos partidos, Nacional es un equipo que no va tanto con el juego fuerte y aéreo. Están buscando jugadores habilidosos, rápidos y encaradores porque deben salir al frente en este partido. Nosotros debemos estar preparados para contrarrestarlos”.



Sobre los jugadores experimentados del equipo uruguayo como los argentinos Andrés D’Alessandro y Gonzalo Bergessio, Guimarães señaló que “tanto a Andrés (D’Alessandro) como a Gonzalo (Bergessio) no los analizamos individualmente, analizamos en su rol dentro del grupo, Bergessio tiene un buen juego aéreo y debemos contrarrestarlo y si juega D’Alessandro, rodearlos rápidamente y obligarlo a que no haga esos pases penetrantes que acostumbra a realizar”.



Finalmente, el estratega precisó que “debemos ganar todos los partidos de casa y sumar afuera algún punto, en este partido tenemos la primera intención de sumar afuera y luego pensar en el juego contra Argentinos Juniors en casa”.



Por su parte, el defensa argentino Emmanuel Olivera declaró que “debemos salir a proponer tanto de local como de visitante, la continuidad de los partidos nos ha ayudado para estar más fuertes y debemos demostrarlo en la cancha. Nosotros debemos estar convencidos de lo que queremos, va a ser duro por la continuidad de los partidos, pero hay un plantel muy sano y comprometido para sacar adelante los objetivos que nos hemos trazado”.



Datos entre el Club Nacional y Atlético Nacional

Por torneos Conmebol, Atlético Nacional ha enfrentado en 20 oportunidades a equipos uruguayos, el saldo es de 11 triunfos verdes, frente a seis charrúas y tres empates. El Club Nacional no vence a un equipo colombiano desde 2002, cuando superó al América de Cali el 24 de abril de 2002.



Desde aquella fecha, Club Nacional enfrentó siete veces a los colombianos por la Copa y nunca les pudo ganar (0-1 y 2-3 con Junior), 0-2 y 2-2 con Cúcuta Deportivo y 2-2 y 0-1 con Atlético Nacional).



Asimismo, el conjunto tricolor va este miércoles ante Atlético Nacional por su primer triunfo ante un rival colombiano en el Parque Central. A la fecha jugó dos partidos: el 22 de mayo de 2007 igualó 2 a 2 con Cúcuta Deportivo y el 18 de marzo de 2014 perdió 0-1 ante Atlético Nacional.



Si se tiene en cuenta la estadística de los últimos 10 años de enfrentamientos entre uruguayos y colombianos por la Libertadores, el único que los venció fue Defensor Sporting, en la serie de cuartos de final en la edición 2014. Curiosamente, desde 2011 a la fecha, los equipos uruguayos enfrentaron siempre al Atlético Nacional de Medellín.



Alineaciones probables

Club Nacional: Guillermo Centurión; Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Christian Almeida; Emiliano Martínez, Joaquín Trasante, Brian Ocampo, Camilo Cándido, Felipe Carballo; Leandro Fernández, Gonzalo Bergessio.

D.T.: Alejandro Cappuccio.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera; Jonatan Álvez, Jefferson Duque.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 5:00 p.m.



Estadio: Gran Parque Central.



Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).



TV: ESPN y Facebook Watch.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8