Grato recuerdo: el día que Atlético Nacional silenció el Morumbí

Tras la milagrosa clasificación en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016 y dejar en el camino a Rosario Central, Atlético Nacional enfrentaba al Sao Paulo de Brasil, el equipo de aquel país que más ha enfrentado por competencias oficiales y al cual nunca había podido vencer en el mítico estadio Morumbí.



En total, frente al ‘tricolor’ paulista, Nacional se ha visto las caras en doce oportunidades (contando la semifinal de la Copa Libertadores 2016), el balance es de cinco victorias para Sao Paulo, cuatro para Nacional y tres empates. Doce goles anotaron los brasileños contra nueve de los colombianos y en las competencias que se han enfrentado es en la Supercopa Suramericana, Copa Libertadores y Copa Suramericana.

El 6 de julio de 2016, el conjunto verdolaga saltó a la cancha paulista con Franco Armani en el arco, Daniel Bocanegra, Dávinson Sánchez, Alexis Henríquez, Farid Díaz, en la defensa. En el medio campo; Alexander Mejía, Macnelly Torres, Sebastián Pérez, más adelante a Andrés Ibargüen, Marlos Moreno y como delantero a Miguel Borja, quien se estrenaba en el equipo verdolaga tras un gran paso por Cortuluá, donde fue goleador de la Liga I-2016 con 19 goles.



67.052 espectadores se dieron cita en el imponente estadio brasileño, donde los dirigidos por Edgardo Bauza no caían desde el 17 de febrero, cuando The Strongest de Bolivia los había sorprendido con una derrota por la mínima. En fase de grupos doblegó a rivales como River Plate de Argentina, en octavos de final al Toluca de México y al Atlético Mineiro de Brasil. Además, contaban con Jonathan Caleri como su principal arma en el ataque, que luego fue el goleador de esa Copa con 12 goles, estaba Paulo Enrique Ganso, el mejor asistidor de la Copa y en defensa, contaban con el uruguayo Diego Lugano y el brasileño Maicon.



A priori, la no inclusión de Alejandro Guerra y la titualridad de Borja, inquietaron a una parte de la afición. Sin embargo, Reinaldo Rueda preparó un partido para aguantar los primeros 15 minutos y luego buscar desgastar a su rival, para luego darle el golpe certero. Tal como lo logró el equipo antioqueño.



Nacional no tocó el banco hasta el minuto 15 del segundo tiempo, cuando entró el ‘lobo’ Guerra por Andrés Ibargüen, buscando más peso en el medio campo. Tres minutos después, Bauza incluyó a Alan Kardec en lugar de Ytalo para impulsar su ataque. Luego, al minuto 26, efectuó otra variante, ingresando a Daniel Freitas por Joao Schmidt, quien estaba amonestado desde el minuto 34 del primer tiempo. Sin embargo, al minuto 28 del segundo tiempo, Maicon fue expulsado con roja directa y eso complicó el desempeño del conjunto paulista. Sobre el minuto 35, Sao Paulo hizo el último cambio, ingresando Hudson por Wesley.



Con un hombre de más y una mayor energía, fue cuando los verdolagas aprovecharon su juego elaborado para marcar el primer gol a través de Miguel Borja, al minuto 37, tras una jugada por derecha de Macnelly Torres. Con la ventaja en el resultado, los paulistas salieron con más desespero, que técnica a buscar el empate. Los colombianos efectuaron el segundo cambio, sacando a Sebastián Pérez para darle paso a Diego Arias. Con los espacios que daban los brasileños, fue cuando Nacional amplió la ventaja en el marcador, nuevamente Borja estaba en el lugar justo para marcar tras una incursión por izquierda de Marlos Moreno.



Con el triunfo prácticamente en el bolsillo, Elkin Blanco entró por Marlos Moreno al minuto 45 para cuidar el mediocampo, de los empates brasileños. Fue cuando el argentino Mauro Vigliano pitó el final del compromiso y decretó ese triunfo histórico para Nacional en un reducto muy difícil y que comenzó a allanar el camino a su segunda Copa Libertadores que conseguiría el 27 de julio frente a Independiente del Valle, de Ecuador.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8