‘Estamos convencidos que traeremos el resultado a casa‘: Marulanda

Sin margen de error y desafiando la floja temporada como visitante, Atlético Nacional buscará salvar el semestre avanzando a los octavos de final en la Copa Libertadores 2021, cuando enfrente este jueves a Argentinos Juniors, líderes del grupo F y clasificados a la siguiente fase. Jonathan Marulanda, aunque no ha tenido los suficientes minutos, confía en aprovechar cada oportunidad que tenga con base a su talento y ganas de triunfar.



“El equipo está bien, trabajando y asumiendo la responsabilidad que tenemos por delante. Debemos reivindicarnos con nosotros mismos, con nuestra hinchada y el grupo está fuerte para afrontar ese partido en Argentina”, destacó el ex Tolima y Medellín.

En lo personal, Jonathan indicó que “me vengo trabajando bien, pensando en darle una solución al entrenador. En el esquema, con los laterales extremos, en línea de cuatro también he trabajado como lateral. El equipo está fuerte, venimos bien y contamos con la responsabilidad de afrontar estos partidos que restan en la Copa”.



Sobre el rival, Marulanda comentó que “Argentinos Juniors es un rival fuerte, ordenado, táctico y aguerrido. Pero tenemos buenas herramientas para poder contrarrestar sus virtudes, interpretar el juego, mover la pelota y sacar ventaja en el momento del partido”.



Además, “estamos convencidos que traeremos el resultado a casa, me vengo trabajando bien, entiendo las opciones que dispone el técnico. Seguramente no soy el mismo que estuve en Medellín y Tolima, porque no he tenido muchos minutos de juego, pero siempre hay que estar preparados para aprovechar cada oportunidad que tenga”.



Finalmente, el lateral remarcó que “no tenemos excusas, tampoco vemos este partido como una revancha. Este partido es como una final, debemos buscar el resultado y es importante ganar sea como sea y revertir las situaciones malas, logrando la clasificación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8