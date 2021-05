Nacional, por el desquite: visita al clasificado Argentinos Juniors

Atlético Nacional visita este jueves, desde las 5 de la tarde a Argentinos Juniors, por la quinta fecha del grupo F en la Copa Libertadores 2021. Los verdes de Antioquia buscarán en Buenos Aires sumar puntos para jugarse la clasificación en Chile contra Universidad Católica, al frente está el conjunto de La Paternal, que ya consiguió uno de los dos cupos del grupo a octavos de final y quiere conseguir un buen resultado en su último juego en casa.

Argentinos quiere ganarse el grupo F



Sin Gabriel Hauche por suspensión, Argentinos Juniors buscará este jueves un triunfo para quedarse como ganador del grupo F en la Copa Libertadores 2021. 10 años después de su última participación en este certamen continental, el ‘bicho’ ha mostrado un gran nivel de juego y en su casa, quiere lograr otra buena presentación y de paso, dejar cerca de la eliminación a los colombianos.



“Estamos en Copa Libertadores, enfrentando a los mejores equipos de cada país, en el partido pasado nos condicionó un poco la expulsión de (Gabriel) Hauche, tuvimos que cambiar el sistema y hacer un esfuerzo para sostener el partido, luego llegó el gol de Universidad Católica, no pudimos igualar y aprendimos que no podemos dar ventajas, hay que comenzar y terminar con once jugadores”, señaló el técnico Gabriel Milito.



Además, “me está gustando como se está brindando el equipo, estamos en una muy buena posición en la zona, nos quedan dos partidos, uno de local, otro de visitante. Contamos con la ilusión de ganar, enfrentando a un gran equipo como Atlético Nacional. Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer y con la obligación de seguir creyendo, la posición donde estamos es de privilegio”.



En cuanto a este partido como local, “siempre es bueno jugar en casa, pero no es determinante. Es condicionante aplicar el deseo de jugar y buscar el resultado. Confío en el talento y en la fortaleza de los jugadores, ganamos tres partidos consecutivos y eso es poco usual en un equipo que no compite muy seguido en el plano internacional. En Copa Libertadores, los pequeños detalles marcan la diferencia”.

Nacional, con la obligación de mostrar un mejor juego y marcar diferencia como visitante



De 14 partidos disputados como visitante, contando Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores, Atlético Nacional apenas ganó tres encuentros. Lo que indica la necesidad para los antioqueños en marcar diferencia en estos últimos dos juegos del grupo, si quiere avanzar a los octavos de final en la Libertadores. El equipo verdolaga viajó a Argentina con 22 jugadores, donde recuperó hombres importantes como Emmanuel Olivera y Bryan Rovira, quienes cumplieron la sanción de una fecha. Mientras que Jarlan Barrera, Danovis Banguero por suspensión, Jefferson Duque por lesión en su rodilla derecha y los jugadores convocados a la Selección Colombia sub 20 Sebastián Guerra, Tomás Ángel, Jímer Fory y Juan David Cabal, tampoco estuvieron disponibles para el técnico Alexandre Guimarães.



“Nosotros tenemos un procedimiento en el que cuando termina el último entrenamiento, detallamos quienes están en buenas condiciones para poderlos utilizar. En un partido tan exigente como este, tendremos que poner el mejor equipo posible. Nosotros tenemos la oportunidad en estos dos partidos de visita, sacarnos esa tendencia negativa. Seguimos dependiendo de nuestros resultados y contra Argentinos, es un partido que nos puede acercar la clasificación, pero el que nos define, es el último en Santiago de Chile. Hay que hacer un partido muy inteligente para sacar un resultado positivo”, remarcó Guimarães.



Sobre las ausencias, el brasileño resaltó que “es importante hacer ajustes en defensa, que nos permita tener una anchura de campo permanente. Dentro de eso, tenemos dos ausencias muy importantes como (Danovis) Banguero y (Jarlan) Barrera, hemos introducido unos movimientos, los cuales, con una buena aplicación, podremos hacer un buen partido que nos permita sacar un buen resultado”.



En cuanto al rival, el estratega expresó que “debemos atacar y con movimientos indicados, podremos competirle a una defensa tan ordenada como la de Argentinos Juniors, lamentamos la ausencia de Jarlan porque es nuestro goleador en la Copa Libertadores. El duelo de la eliminación con La Equidad duró 24 horas, luego el equipo tuvo voluntad y compromiso para conseguir los resultados, como hemos terminados los partidos, presionando, creando opciones es algo que me motiva y tengo mucha confianza para afrontar estos partidos que quedan, dando lo máximo para conseguir la clasificación”.

Datos entre Argentinos Juniors y Atlético Nacional



Este será el partido oficial número 3.949 en la historia verde, el 184 por Copa Libertadores.



Partido número 55 de Nacional contra equipos argentinos por Torneos Conmebol, el balance es de 24 triunfos, 13 empates y 17 derrotas. Siendo la primera vez que jugará en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.



Contra Argentinos Juniors, Atlético Nacional disputó tres partidos oficiales, donde ganó dos y perdió uno. Como dato curioso, los cuatro partidos que estos dos equipos jugarán de manera oficial fueron en cuatro países diferentes: Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Argentina.





Alineaciones probables



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torren, Carlos Quintana; Jonathan Sandoval, Jonathan Gómez, Franco Moyano, Elías Gómez, Gabriel Florentín, Gabriel Carabajal, Gabriel Ávalos.

D.T.: Gabriel Milito.



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Brayan Córdoba, Geisson Perea, Emmanuel Olivera; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez; Andrés Andrade, Vladimir Hernández; Jonatan Álvez.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

T.V.: ESPN y Facebook Watch.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8