¡Prueba de fuego! Junior recupera a su goleador para remontar en Copa

El regreso del goleador Miguel Ángel Borja será la principal novedad del Junior para el partido de vuelta este jueves por la tercera fase de la Copa Libertadores, en el que buscará remontar en casa ante el Bolívar la derrota por 2-1 que sufrió en La Paz.

Los colombianos en el campeonato local todavía no han podido asegurar su clasificación a la fase final y deberán esperar que se concreten resultados ajenos mientras descansa.



Para enfrentar al club boliviano, el entrenador Luis Amaranto Perea podrá contar con Borja en la delantera, luego de la recuperación de una lesión muscular sufrida el 27 de marzo ante Independiente Santa Fe.



Para la contención en el medio campo también está a disposición del técnico el juvenil Fabián Ángel, aunque las buenas actuaciones del también canterano Homer Martínez lo llevarían a seguir dándole la oportunidad en este partido internacional. También son alternativas Larry Vásquez, Daniel Moreno y Juan David Rodríguez.



Para la zona defensiva el estratega Perea no tiene previsto cambios sustanciales ante la consolidación de los centrales Germán Mera y Willer Ditta, así como de los laterales Fabián Viáfara y Gabriel Fuentes. Marlon Piedrahíta es una opción en caso de alguna contingencia en la zaga.



En la zona de generación el venezolano Luis 'Cariaco' González y Freddy Hinestroza serán los encargados de crear las opciones de gol, aunque también están disponibles John Pajoy y el argentino Fabián Sambueza, quienes tienen la misión de surtir a la dupla integrada por Teófilo Gutiérrez y el goleador Borja.



Para el entrenador del Bolívar, el español Natxo González, la victoria en La Paz le abre grandes posibilidades de clasificación por lo que llegan a Barranquilla optimistas de mantener la ventaja y pasar a la fase de grupos.



El ganador de la serie entre Junior y Bolívar irá al grupo D, en donde ya están sembrados el argentino River Plate, el brasileño Fluminense y el colombiano Independiente Santa Fe.



Probables alineaciones



Junior: Sebastián Viera; Gabriel Fuentes, Germán Mera, Willer Emilio Ditta y Fabián Viáfara; Fabián Ángel, Didier Moreno, Luis 'Cariaco' González y Freddy Hinestroza; Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez. Entrenador: Luis Amaranto Perea.



Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Alberto Guitián, Roberto Fernández; Alex Granell, Leonel Justiniano, Hernán Luis Rodríguez y Erwin Saveedra; y John García y Leonardo Ramos. Entrenador: Natxo González.



Árbitro: Eber Aquino, de Paraguay.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Hora colombiana: 7:30 p.m..

Canal: ESPN 2

Online: Minuto a minuto, Junior vs Bolívar