A tener en cuenta en Libertadores: así llegan los rivales de Junior

Junior de Barranquilla disputará por primera vez en tres años la Copa Libertadores, donde en esta ocasión el conjunto de Arturo Reyes quedó en el grupo D junto con Liga de Quito, Universitario de Perú, y Botafogo. Rivales de renombre en el fútbol sudamericano y a los que el conjunto tiburón deberá respetarlos en la cancha y vencerlos, si quiere llegar a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, los tres equipos que enfrentará Junior en esta edición de Libertadores están haciendo un gran papel en sus respectivas ligas, siendo así que dos de los tres rivales fueron campeones el año pasado, así como Junior en Colombia, mientras que el otro terminó siendo uno de los protagonistas en su país.

¿Cómo llegan a la Libertadores los rivales de Junior?



Liga de Quito (Ecuador)



El conjunto ecuatoriano, sin duda, es uno de los favoritos a llevarse el grupo D de la Copa Libertadores, luego que el cuadro quiteño llegue a esta edición tras haber quedado campeón de la Sudamericana y de la Liga Pro. Actualmente el equipo que dirige Josep Alcacer viene de quedar finalista en la Recopa, y está séptimo en su torneo doméstico con 6 puntos.

Universitario (Perú)



El conjunto limeño es el actual campeón del fútbol peruano, luego que en 2023 derrotara a su clásico rival, Alianza Lima, y el año pasado mostrara un buen nivel en la Copa Sudamericana enfrentando a rivales colombianos (enfrentó a Santa Fe). Actualmente en el campeonato está como líder con 20 puntos en 8 encuentros disputados.

Botafogo (Brasil)



El rival al que ninguno quería enfrentarse de la fase previa de Libertadores. El cuadro de Río de Janeiro durante 2023 fue de más a menos en el Brasileirao, luego que estuviera como líder en la mayoría del campeonato, pero terminó cayendo hasta la quinta casilla, y tuvo que conformarse para disputar la etapas anteriores. En este momento el conjunto blanquinegro disputó el Campeonato Carioca y llegó a la final de la Taca Rio, teniendo que enfrentar a Boavista en este decisivo encuentro.

Tres equipos que llegan con un gran presente en sus respectivas ligas, y sin duda Junior de Barranquilla tendrá que tener en cuenta si quiere disputar con el más alto nivel en la Copa Libertadores.

Así mismo, este es el fixture confirmado para el equipo de Arturo Reyes, que iniciará en la primera semana del mes de abril y acabará en la última semana de mayo.

Fixture de Junior por Copa Libertadores



Fecha 1: Botafogo vs. Junior (semana del 3 de abril)

Fecha 2: Junior vs. Universitario (semana del 10 de abril)

Fecha 3: Junior vs. Liga de Quito (semana del 24 de abril)

Fecha 4: Universitario vs. Junior (semana del 8 de mayo)

Fecha 5: Liga de Quito vs. Junior (semana del 15 de mayo)

Fecha 6: Junior vs. Botafogo (semana del 29 de mayo)