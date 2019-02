El buen saldo de Nacional cerrando de local en Copas internacionales

Atlético Nacional deberá salir este jueves con todo su arsenal para darle vuelta a un resultado adverso. El 1-0 en Paraguay obliga al equipo antioqueño a vencer, como mínimo, por el mismo resultado a Libertad, por la Copa Libertadores, y así tener la posibilidad de ir a los penaltis.

La participación del verde en torneos internacionales en los últimos años le ha permitido cerrar de local en varias oportunidades. Su presentaciones en el estadio Atanasio Girardot han sido buenas y para ver la última vez que el verde perdió en su casa cerrando una fase en este tipo de torneos, hay que retroceder hasta 2006.

Fue el 2 de mayo de ese año cuando Nacional recibió a Liga Deportiva Universitaria de Quito por los octavos de final de la Copa Libertadores. El marcador final fue 0-1 a favor del conjunto ecuatoriano y el gol lo hizo Edison Méndez.

Así han sido los resultados de Nacional cerrando de local una fase en torneos internacionales

Nacional vs. Deportivo La Guaria (VEN): 0-0 (Segunda ronda de Copa Libertadores 2019)



Nacional vs. Atlético Tucumán (ARG): 1-0 (Octavos de final de Copa Libertadores 2018)



Nacional vs. Chapecoense (BRA): 4-1 (Final de Recopa Sudamericana 2017)



Nacional vs. Cerro Porteño (PAR): 0-0 (Semifinal de Copa Suramericana 2016)



Nacional vs. Coritiba (BRA): 3-1 (Cuartos de final de Copa Suramericana 2016)



Nacional vs. Sol de América (PAR): 2-0 (Octavos de final de Copa Suramericana 2016)



Nacional vs. Bolívar (BOL): 1-0 (Segunda ronda de Copa Suramericana 2016)



Nacional vs. Deportivo Municipal (PER): 0-0 (Primera ronda de Copa Suramericana 2016)



Nacional vs. Independiente del Valle (ECU): 1-0 (Final de Copa Libertadores 2016)

El cuadro verde de Antioquia es el único club colombiano que ha ganado la Libertadores dos veces. Foto: Archivo ETCE

Nacional vs. Sao Paulo (BRA): 2-1 (Semifinal de Copa Libertadores 2016)



Nacional vs. Rosario Central (ARG): 3-1 (Cuartos de final de Copa Libertadores 2016)



Nacional vs. Huracán (ARG): 4-2 (Octavos de final de Copa Libertadores 2016)



Nacional vs. Emelec (ECU): 1-0 (Octavos de final de Copa Libertadores 2015)



Nacional vs. Sao Paulo (BRA): 0-0 (Cuartos de final de Copa Suramericana 2013)



Nacional vs. Guaraní (PAR): 0-0 (Segunda ronda de Copa Suramericana 2013)



Nacional vs. Inti Gas (PER): 4-0 (Primera ronda de Copa Suramericana 2013)



Nacional vs. Universitario de Deportes (PER): 1-0 (Primera ronda de Copa Suramericana 2007)



Nacional vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU): 0-1 (Octavos de final de Copa Libertadores 2006)