América busca oxígeno en su visita a Mineiro en Copa Libertadores

Tras su penosa derrota 0-2 ante Cerro Porteño en Bucaramanga, América de Cali visita este martes (5:15 p.m.) a Atlético Mineiro en Belo Horizonte por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2021, en un entorno complicado por el 1-2 con que selló el partido de ida de la Liga BetPlay I frente a Millonarios en el Pascual Guerrero el pasado sábado.



La situación para el cuerpo técnico que orienta Juan Cruz Real es cada día más compleja e incluso se dice extraoficialmente que una caída en territorio brasileño aceleraría su salida del club, sin esperar el desenlace de lo que ocurra el sábado entrante ante Millonarios.



Incluso, se menciona un trío de opciones para sucederlo, unos con más y menos posibilidades: Juan Carlos Osorio, Diego Corredor y Lucas Pusineri.

📋⚽ Estos son nuestros 20 viajeros a Brasil para enfrentar a @Atletico en el Mineirão, por la segunda fecha de la @Libertadores 2021 🇦🇹#OrgullosamenteAmericano 👹 pic.twitter.com/MkI452aX4F — América de Cali (@AmericadeCali) April 25, 2021

En cuanto a la actualidad del plantel, los ‘diablos’ tienen tres bajas confirmadas por el Departamento Médico: Adrián Ramos, Jeison Lucumí y Marlon Torres, cuya incapacidad total se conocerá después que le realicen una resonancia magnética. El que espera estar en mejor forma es el volante Luis Alejandro Paz, quien apenas está superando una molestia en un dedo.



Así las cosas, Héctor Quiñones volverá como lateral izquierdo para que Pablo Ortiz vaya junto a Kevin Andrade en la dupla de centrales.



Sin embargo, a pesar del bajo nivel de futbolistas que en otros momentos fueron determinantes en la campaña del cuadro escarlata en el torneo local, la afición no pierde la fe en que en Belo Horizonte puedan iluminarse hombres como Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara y Santiago Moreno, y que estén afortunados en ataque Díber Cambindo y el peruano Aldaír Rodríguez.



Ante Cerro Porteño faltó jerarquía y la mayoría de ellos chocó contra el muro que montaron los paraguayos, quienes aprovecharon también los espacios que encontraron en la defensa escarlata. Esa amarga experiencia tiene que servir para que no se repitan los errores y esta vez se logre un mejor resultado ante un rival que no pudo pasar del empate 1-1 ante La Guaira en Venezuela.



Los rojos tienen referencia de lo que habitualmente hacen jugadores como Matías Zarracho, Jefferson Savarino, Ignacio Fernández, Keno, Hulk y el chileno Eduardo Vargas, por lo que deben estar muy concentrados para evitar que lleguen a predios de Joel Graterol.



Precisamente, el arquero Joel Graterol le dijo a ‘La Banda Deportiva’ que “vamos con muchas ganas de hacer un gran trabajo, demostrar ser un equipo ganador, competitivo. Sabemos quiénes somos, lo que podemos dar y lo que juntos podemos ser, hay que apuntar a los niveles más altos, tenemos la calidad de jugadores para eso y estamos con muchas ganas de disputar estos partidos de Copa Libertadores y por supuesto, cumplir los objetivos trazados”.



América está obligado a sacar por lo menos un punto en Brasil para apaciguar los ánimos caldeados por sus malos resultados de las dos recientes confrontaciones, en Copa y Liga, más en el certamen internacional, que el año pasado lo vio salir en primera ronda como el último de la llave.





Estadio: Mineirao (Belo Horizonte)



Hora: 5:15 p.m. (de Colombia)



Transmite: ESPN



Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay)





Probables formaciones:



Atlético Mineiro: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana; Ignacio Fernández, Tche Tche; Keno; Jefferson Savarino, Eduardo Vargas.

D.T.: Cuca.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña (Rafael Carrascal), Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Duván Vergara; Aldaír Rodríguez (Díber Cambindo).

D.T.: Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces