América no pudo con Hulk y su timidez: perdió 2-1 con Mineiro

Con una presentación decorosa, América de Cali cayó derrotó 1-2 este martes frente a Atlético MIneiro, en el Estadio Mineirao, de Belo Horizonte, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2021, resultado que dejó a los escarlatas sin puntos.



El conjunto brasileño apenas necesitó de 4 minutos para desequilibrar un compromiso que se había ido en blanco en la primera parte. Y lo logró con el ingreso en el segundo tiempo del experimentado Hulk, que ratificó su potencia goleadora con los dos tantos del triunfo del anfitrión.



Nota aparte para el arquero Joel Graterol, que estuvo inmenso con sus acrobáticas atajadas y evitó que la cuenta fuera más amplia en favor de los dirigidos en esta ocasión por Cuquinha.



América sorprendió con su propuesta inicial de ir arriba por los costados, tratando de aprovechar cualquier espacio en la zaga albinegra. Hizo las cosas bien para evitar que se acercaran a zona de Joel Graterol, pero lamentablemente su liviano ataque fue absorbido por la buena marca rival. En el periodo complementario intentó, pero no fue capaz de conseguir el tanto de la paridad.



Juan Cruz Real planificó un buen partido desde la contención y posesión, aunque ya se conoce que en ataque es inofensivo. Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera y Rafael Carrascal lograban desconectar los circuitos en el mediocampo adversario, pero Gustavo Murillo, Aldair Rodríguez y Duván Vergara estaban demasiado lejanos y poco pesaron para creer que se le podía hacer al local.



Diferente a otros partidos, esta vez el elenco vallecaucano tuvo manejo y control del balón, no lo regaló y obligó a que los brasileños no hicieron contacto con el útil y tuvieran que jugársela con remates de larga distancia y los cobros de pelota detenida.



En la única acción en que se le vio en el periodo inicial, Duván Vergara llegó a los 11 minutos, pero el balón se fue desviado. Es innegable que después de la mitad del primer periodo el que se hizo al manejo de las acciones fue Mineiro, aunque tampoco mostró contundencia, al contrario, no tuvo precisión en la última jugada. Sobre 23 minutos, Mineiro en un tiro libre de Jefferson Savarino el balón dio en Igor Rabello y luego en el palo izquierdo, pero el jugador brasileño estaba en fuera de lugar.



En el minuto 31 Ignacio Fernández cobró una falta, la pelota le quedó a Keno para el disparo, alcanzó a tocar a Cristian Arrieta y Graterol se acostó hacia su palo izquierdo para enviar al balón al tiro de esquina. Graterol volvió a ser importante para atravesarse en una sucesión de varios rebotes sobre los 37, cuando Igor Rabello llegó a presionar en el cabezazo y el balón pegó en el travesaño. Tché Tché también probó a los 41, pero el esférico se perdió lejos del palo derecho.



En un puñetazo de Everson al frente del arco el que no pudo definir fue Arrieta, mandando el remate por un lado. Para el comienzo del segundo tiempo, el técnico Cuca mandó a la cancha a Hulk por Jeferson Savarino y el experimentado atacante brasileño por poco convierte a los 2 minutos en su primer toque de balón por la izquierda tras pase de Arana. Y luego Graterol envió por esquina un balón que llevaba veneno en tiro libre de ‘Nacho’ Fernández a los 4.



Santiago Moreno entró por Gustavo Murillo para darle otro matiz al ataque escarlata y Matías Zaracho salió lesionado a los 9 minutos en MIneiro para el ingreso de Nathan.



A los 12 minutos, Hulk recibió una habilitación por la izquierda, encaró a Graterol, pero el guardameta venezolano le cometió penalti. Cobró el mismo Hulk un minuto después y convirtió el 1-0 con remate rastrero al palo izquierdo.



Minieiro volvió a arreciar por izquierda, Savarino le metió un taquito a Hulk y definió este de zurda al costado dercho para el 2-o, a los 17.



Rodrigo Ureña por Yesus Cabrera a los 19, Díber Cambindo por Aldaír Rodríguez y Luis Sánchez por Rafael Carrascal.



Keno desequilibró por izquierda y Graterol sacó el balón al tiro de esquina y después fue Savarino el que probó para tirarlo por encima, al igual que en una gran contorsión en un cabezazo de Hulk. Tres en uno para evitar una nueva caída de su valla.



América, preso de su impotencia, logró el tanto del descuento cuando Luis Sánchez recuperó un balón ante Tché Tché, se quitó la marca frente al área y sacó un derechazo que venció a Everson, al minuto 32.



El campeón colombiano se vio mejor con las variantes y se adueñó del esférico, no solo para zafarse de la presión de los brasileños sino también para crear algunas llegadas. Duván Vergara se aproximó en un remate frontal a los 41, pero el balón se desvió por el poste izquierdo de Everson.



A los 49 se fue expulsado Nathan por falta contra Santiago Moreno por la banda derecha.



Un tiro libre frontal de Moreno fue la última opción a los 53, pero lamentablemente mandó el balón lejos del poste diestro.



La tercera contienda del América será el jueves 6 de mayo (9:00 p.m.) visitando a La Guaira en Venezuela, donde aspira a sumar sus primeras tres unidades.