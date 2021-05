¿Tendrá eco? La molestia de Luis Alejandro Paz con la Conmebol

Después de los hechos sucedidos durante el partido entre América de Cali y Atlético Mineiro, que obligaron a interrumpir el encuentro en seis ocasiones, el volante escarlata Luis Alejandro Paz dejó ver su inconformidad por la decisión de la Dimayor de que se jugara, a pesar de lo que estaba ocurriendo en los alrededores del Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.



Sin temblarle la voz señaló que “es lamentable lo que se vivió en el primer tiempo, da tristeza la indolencia de un ente tan grande, que a nivel suramericano e internacional es la Conmebol y demás, y jugar en esas condiciones”.

Al mismo tiempo, reconoció que “en el segundo tiempo las cosas afuera mermaron un poco lo que se está viviendo y por eso se pudo jugar. Fue un partido parejo, por momentos lo tuvieron ellos, por momentos nosotros y creo que en ese aspecto no hubo ninguna superioridad de ninguno de los dos en el manejo del partido y el balón.



Las declaraciones de Paz podrían tener repercusión en el ente suramericano, tal como le pasó a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, quien también se refirió a un presunto favorecimiento a River Plate y recibió una investigación disciplinaria.



Luis Alejandro prosiguió con su discurso y acerca de si se vieron muy afectados por los factores externos, dijo que “es la suma de muchas cosas, sabemos lo que se está viviendo en el país, lo vivimos dentro del terreno de juego por todo lo que pasó, el resultado es por situaciones de partido, sabemos lo que es un encuentro de estos, el torneo que estamos jugando, no se tuvo en jugadas puntuales la madurez, la eficacia, el ímpetu, la eficiencia que se debe tener en este tipo de partidos para poder marcar diferencia, hechos sí la tuvieron, son equipos construidos para ganar estos torneos, a nosotros nos falta un poco en ese aspecto y son puntos a mirar, de ser autocríticos para lo que viene para se viene para la institución”.



Sobre lo que rescata de la presentación del equipo, que se mantiene colero con 1 punto y prácticamente eliminado en la opción de estar en los octavos de final, sostuvo que “son más las cosas a resaltar, la entrega, el ímpetu, luchamos hasta el final, el ‘profe’ hizo todo lo que debía para tratar de revertir las cosas, los cambios, el trabajo que pudo hacer en estos pocos días, buscamos por todos los medios, creo que ellos nos marcan diferencia en jugadas puntuales en las que no tuvimos esa eficacia, en defensa ni en ataque, y allí en este tipo de partidos no podés despabilar, pero el equipo con todo y limitaciones o cosas adversas que se tienen, sale, pone el pecho y da todo de sí para sacar esta institución adelante y demostrar un trabajo que hicieron y hacen los entrenadores que hemos tenido, por nuestras carreras y futuro”.



América tendrá su próximo juego el miércoles 19 de mayo como local ante La Guaira, en sede por confirmar seguramente en otro país, pensando en un triunfo que lo deje con opciones de al menos acceder a la Copa Suramericana.







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces