América se tiene fe: 'vamos a darle esa alegría al pueblo colombiano'

Jersson González dirigirá este jueves (7:00 p.m.) su segundo partido como técnico encargado del América en Copa Libertadores, en esta ocasión en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, frente a Atlético Mineiro, de Brasil.

El entrenador habló en rueda de prensa sobre el encuentro, en el que los rojos están obligados a ganar para no despedirse prematuramente de la opción de clasificar a los octavos de final del certamen continental.



Acerca de la falta de gol del equipo señaló que “han sido pocos entrenamientos y nos han hecho mucha falta, pero sabemos de la gran calidad de nuestros jugadores, he tenido la mayoría de futbolistas cuando estuve encargado del grupo, después llegó el ‘profe’ Guimaraes y también tuve la fortuna de ser asistente, y más o menos ellos entienden cuál es la manera mía de jugar, estoy muy tranquilo y contento por la reacción que han tenido a nuestra llegada, sabemos que nos ha faltado tiempo, pero lo más importante es la actitud que el equipo ha asumido y con eso me quedo, la actitud en los entrenamientos para buscar un triunfo este jueves y ratificarlo con un triunfo, sabemos que está muy complicado, pero tenemos tres partidos para buscar la clasificación”.



Agregó que “con mucho trabajo, hay que entender que esto no es de la noche a la mañana, que sí hemos cambiado en la manera de jugar la actitud que hemos tenido en el terreno, con el trabajo poco que hemos hecho, pero lo mental ha sido importante, mañana va a jugar también lo mental y vamos a ponerlo en práctica, sé que vamos a ganar y darle esa alegría al pueblo colombiano y a nuestra ciudad”.



Cerro Porteño se impuso 0-1 a La Guaira, con lo que se mantuvo en el segundo lugar del Grupo H, y González sostuvo que “nosotros no podemos preocuparnos por eso, ellos hacen 7 puntos y tenemos que hacer lo de nosotros, salir a jugar este jueves con una buena mentalidad, totalmente positiva para seguir buscando lo que necesitamos. El hecho de que ubique dos delanteros no quiere decir que vaya a atacar más y llegar al arco contrario, es dar órdenes a quienes lleguen a una zona con obligaciones de hacer volumen ofensivo”.



Sobre si es fácil concentrarse con la situación de orden público en Cali y Barranquilla a 24 horas del juego, respondió que “nosotros somos conscientes de la problemática que hay en nuestro país, del paro, se están buscando soluciones y esperamos que con la ayuda de Dios se logre llegar a acuerdos para esto termine. Acá en Barranquilla estamos tranquilos, contentos, nos han tratado muy bien, agradezco al Alcalde de la ciudad, donde estamos no hemos tenido ningún problema, pero lo más importante es que vamos a tratar de hacer una bonita presentación y sacar los tres puntos”.



Sigue la inquietud de la presencia de Duván Vergara, a lo que expresó: “Lo hemos hablado con el médico, Duván está más recuperado, esperamos tenerlo bien para el partido, 100%, hablaré con él en la mañana, va a ser de la partida si está bien, lo ideal es tener los jugadores al 100% de actitud y en lo físico”.



En cuanto a si considera un fracaso no avanzar a los octavos de final, señaló que “a todos los equipos colombianos nos ha ido bien, no lo veo como que hay que seguir mejorando día a día, llevamos apenas dos partidos, hablo de los que me han tocado, y me ha gustado, esperamos sacar los tres puntos este jueves”.



De Mineiro afirmó que “le dije al grupo que tienen que divertirse, Mineiro es un equipo que tiene excelentes jugadores, esto es Copa Libertadores, nos está mirando todo mundo, cuando uno habla así muchas veces la gente pensará que está loco, pero en la cancha son once contra once, que somos iguales a ellos y siempre vamos mano a mano, que el que tenga más actitud en la cancha y sea más fuerte tácticamente, que las opciones que se tengan las logramos concretar y el partido va a ser favorable para nosotros”.



Finalmente, habló de la visita de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama a la concentración: “fue una visita muy importante para nosotros, que un ídolo del balompié colombiano venga a saludarnos por una invitación que le hizo el médico (Germán Alberto) Ochoa, con esa actitud y entusiasmo de hablarles a los jugadores, apoyarlos 100%, para mí es algo muy lindo, se lo hice saber con un abrazo, le dije que le agradecía por las palabras que tuvo conmigo ante el grupo, esas son las visitas y personas que llenan el corazón para seguir adelante”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces