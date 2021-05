¿Bogotá podrá con Copa América? Panorama a 30 días de la competencia

Hace dos semanas, exactamente, Bogotá le cerró la puerta al fútbol colombiano buscando evitar contagios masivos en el tercer pico de la pandemia de Covid-19. A los tres clubes bogotanos clasificados a cuartos de final (dos de ellos con presencia en torneos continentales), no les quedó otro remedio que buscar otra sede para poder afrontar sus compromisos. Fue así como se reprogramaron partidos en Armenia, Pereira e Ibagué. Después, con la difícil situación de orden público en el país, dos partidos debieron trasladarse hasta Asunción, en Paraguay.



A falta de un mes para que rueda la pelota en la Copa América Colombia-Argentina, les presentamos el panorama de la capital colombiana en materia sanitaria, de órden público e infraestructura. ¿Está lista Bogotá para acoger este evento deportivo?

Lo primero que hay que recordar es que esta semana Claudia López, alcaldesa de Bogotá, recalcó que el fútbol en la capital se encuentra suspendido y así se mantendrá. "No tenemos capacidad para la vida, mucho menos para el fútbol, tengamos un poquito de sensatez y sentido de las proporciones (...) La Copa América no la organizo yo; no puedo suspender un torneo que yo no hago".



El panorama no es muy alentador teniendo en cuenta los altos números de contagio de Covid-19, los cuales han aumentado en medio de las protestas que iniciaron el 28 de abril. Bogotá, que aparece como una de las cuatro sede en Colombia para la Copa América, está muy cerca de llegar al 100% de la ocupación UCI. Sumado a esto, se han presentado bloqueos diarios en medio del Paro Nacional, y la situación de orden público no es la mejor.



Crisis sanitaria



Bogotá está al borde del colapso. A la fecha registra un total de 845.261 casos, lo que se traduce a un 27.7% de los reportados en Colombia. La ocupación UCI está llegando a su límite y según lo manifestado por la Alcaldía: "al comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid, Londres y las principales ciudades de América latina, la capital de Colombia ocupa el sexto lugar según el número de casos por millón de habitantes (107.795)".



El martes se registraron 5.491 casos de coronavirus y este miércoles la cifra fue de 5.008 contagios. Por segundo día consecutivo se reportó más de un centenar de muertes, con 109 de las 490 reportadas en el territorio nacional. La alta ocupación de UCI, que llevará a que se realicen traslados a otras ciudades.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, mostró este miércoles su preocupación por la situación que afronta Bogotá: "es CRÍTICA: casi 100% de ocupación de UCI y cerca de 500 pacientes por ubicar", publicó en Twitter.



Orden público



El país completó 15 días de protestas y la capital no es ajena a las multitudinarias marchas y concentraciones. Este miércoles 12 de mayo se vivió una nueva jornada, a la que convocó el Comité del Paro tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional.



Claudia López entregó el balance de la jornada: "un día de manifestaciones pacíficas, aunque con muchas afectaciones a la movilidad. Esperamos que las 21 manifestaciones y concentraciones en curso en este momento terminen pacíficamente, sin ningún acto violento".



Los puntos de mayor concentración, en lo corrido de las dos semanas, son el Portal 80, Portal de las Américas y el monumento Héroes. Este miércoles se registraron protestas en Suba y algunos sectores del sur. Aunque en redes sociales, las autoridades hablaron de una jornada pacífica, en redes sociales se reportaron enfrentamientos entre el Esmad y los manifestantes, con un saldo desconocido de personas heridas.



En el portal de las Américas no para la represión policial @ClaudiaLopez pare ya esta barbarie. ¿Ud es la jefa de la policía o no? Ya hay un muerto en Bogotá ¿Cuantos más? #ClaudiaPareRepresionPolicialYa pic.twitter.com/mlosdacbsy — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) May 13, 2021

Infraestructura



Los estadios bogotanos: Nemesio Camacho 'El Campín' y el Metropolitano de Techo, no acogen partidos desde la última semana de abril, cuando la Alcaldía a través de un decreto, informó que no prestaría los escenarios a fin de evitar contagios masivos de Covid-19. Esta fue la razón por la que los equipos debieron buscar sede en otra ciudad para cumplir con sus compromisos, tanto en liga colombiana como en Libertadores y Sudamericana.



En el máximo escenario de los capitalinos se adelantan obras de adecuación pensando en la Copa América, con una inversión de 2.500 millones de pesos, representada en infraestructura tecnológica, zona de prensa e iluminación. Una de las novedades será la conexión a internet, pensando en la prensa acreditada. De esta manera esperan cumplir con todos los requerimientos de Conmebol para acoger la competencia continental a nivel de selecciones.



Por otro lado, la ciudad no presenta inconvenientes que permitan la llegada o salida de vuelos al Aeropuerto Internacional El Dorado, que ha mantenido su operación con normalidad, pese a la situación de orden público en el Paro Nacional. Bogotá también cuenta con toda la infraestructura hotelera para acoger un magno evento como la Copa América. Sin embargo, los problemas de movilidad si preocupan y más si tenemos en cuenta las actuales condiciones en las que está el país, cuando se presentan bloqueos y marchas durante la semana.



Lo cierto es que a pesar del NO de Claudia López al fútbol colombiano, celebró el hecho que Conmebol le concediera un partido de Selección Colombia en El Campín. Eso será posible si la tricolor avanza de fase de grupos. "Agradecemos a Conmebol y FCF haber reconsiderado el calendario anunciado para la Copa América, dándole un partido adicional en los cuartos de final a Bogotá", manifestó en su momento la mandataria.