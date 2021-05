Ultimátum a Conmebol por la Copa América: que no sea en Colombia

La Conmebol recibió un doble cachetazo este miércoles, 12 de mayo, en su objetivo de que Colombia sea sede de la Copa América 2021, junto a Argentina. Justo el día en que programó dos partidos de Copa Libertadores en el país cafetero, se llevó acabo un día de marchas, bloqueos y fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerza policial; de eso se dio cuenta todo el continente, pues en Colombia estaban River Plate, de Argentina, y Nacional, de Uruguay, y fueron víctimas de los graves problemas de orden público.



El otro golpe lo habría recibido en la mañana de este miércoles, mientras en Colombia se desarrollaba una nueva jornada del paro nacional.



Según informó EL TIEMPO, fuentes revelaron que “tres de los más importantes patrocinadores de la Copa América le habrían dicho a la Conmebol que ellos ‘no iban a participar en un torneo en un país de tan difícil situación de orden público y cuestionado por importantes organismos internacionales de no respetar los derechos humanos’”.



El diario colombiano no quiso revelar los nombres de los tres patrocinadores, pues no pudo cotejarlos con los implicados directamente. Lo cierto es que la decisión sería un golpe casi que definitivo para la intención del gobierno colombiano y la Conmebol de garantizar la organización del torneo de selecciones en el país cafetero.



“Este es un mensaje terrible para el país, vamos a quedar como los parias del continente, donde no se respetan los derechos y donde es imposible jugar”, le dijo una fuente, que pidió reserva, a EL TIEMPO.