Los graves problemas de América en su regreso a la Copa Libertadores

La preocupación que generaba América de Cali antes de su debut en el Copa Libertadores frente a Gremio de Porto Alegre quedó aún más acentuada este martes después de la derrota 0-2 a manos del conjunto brasileño en el Pascual Guerrero.



Pese a que el primer gol del visitante fue en claro fuera de lugar, a los diablos no les alcanzó el tiempo para lograr por lo menos el gol del descuento.



Estos fueron los detalles que dejaron perdedor al elenco que dirige Alexandre Guimaraes.



Las variantes obligadas no han funcionado. Las bajas de Rafael Carrascal y Luis Alejandro Paz han resentido notablemente el funcionamiento futbolístico del campeón colombiano, porque sus reemplazos en la mitad de la cancha aún no encajan.



Yesus Cabrera volvió a ser improvisado como recuperador siendo un jugador que no siente la función de marca, en tanto que el chileno Rodrigo Ureña trató de poner garra para evitar que los brasileños armaran sus circuitos. A eso se suma que los cambios de Alexandre Guimaraes tampoco fueron solución este martes para dar un revulsivo ante la diferencia que tenía Gremio. En el primer tiempo pudo incluso encontrar el empate, pero en el complemento fue mucho más lamentable.



Juan David Pérez y John Arias no aportaron nada para mejorar el panorama sombrío de su equipo.



No fue capaz de controlar las transiciones del rival. Cada que quiso, Gremio pasó rápido desde su defensa a sector ofensivo y no encontró resistencia de parte de los volantes escarlatas, que permitieron que le llegaran fácil a Éder Chaux.



Todavía no puede salir de su bajón colectivo. Es evidente que la actualidad futbolística de América no es la mejor, el equipo sigue sin lograr la forma futbolística que mostró en el cierre del año pasado para ser campeón, porque sus jugadores importantes tampoco aportan lo que se requiere de ellos.



Duván Vergara y Michael Rangel quedaron en deuda en una vitrina y ante un rival de pergaminos ante los que tenían que mostrar de lo que son capaces.



Un equipo confuso y errático. En el esquema de Guimaraes no se contempla un creativo, aunque Matías Pisano fue su hombre más claro en los intentos desde fuera del área. Por momentos la mala entrega le jugó una mala pasada y terminó confundido por la forma tranquila con que Gremio cerró el partido, con talentos individuales muy por encima de los escarlatas.



Falta de contundencia. Mientras Gremio llegó tres veces con riesgo al arco de Éder Chaux, anotó dos goles y estuvo cerca del tercero en un contraataque, América se aproximó en tres claras y no pudo marcar ninguna, lo que indica que ha perdido capacidad de resolución.



Con las dificultades que se han presentado en los últimos días queda la duda si realmente la nómina de América de Cali es numerosa y competitiva para enfrentar las dos competencias, porque ha sufrido mucho con las ausencias de Carrascal, Paz y perdió un cupo en ataque con la lesión de un hombre de experiencia como Adrián Ramos.



Lo que se viene para el cuadro colombiano no es nada sencillo: 8 partidos –en Liga y Copa Libertadores– en 27 días, jugando casi un partido cada 3 días, con bajas y obligado a ganar, porque de lo contrario tendrá que ir resignando sus posibilidades de forma prematura. Allí es donde será clave la brújula de Alexandre Guimaraes.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces