El doloroso regreso a la Copa: América de Cali perdió 0-2 con Gremio

Un trago amargo pasó América de Cali este martes en el Pascual Guerrero, en su regreso a la Copa Libertadores después de 11 años, al caer 0-2 con el Gremio, de Porto Alegre.



En el primer juego del Grupo E no bastó la buena presentación del argentino Matías Pisano, porque el campeón colombiano sigue lejos de su mejor nivel, además de eso estuvo errático y ansioso frente a un rival práctico que pegó dos veces en el momento justo y luego tuvo tiempo luego enfriar las acciones.



Tal como se esperaba, los de Río Grande Do Sul mostraron un 4-3-3 con buenas transiciones de defensa a ataque, especialmente en el primer tiempo. América, por su parte, ratificó las dificultades que ha venido presentando en la Liga colombiana, sin creatividad y mucho menos peso ofensivo.



Muy temprano desnudó Gremio sus reales intenciones. Al minuto 6 remate peligroso de Lucas. Muy dinámico el visitante y América sin manejo y supeditado a lo que hiciera Pisano. Sobre el papel montó tres volantes de recuperación, pero sus salidas rápidas le hicieron mucho daño a la defensa del América.



El argentino le mandó un servicio profundo a Edwin Velasco, que no supo aprovechar. Y en adelante poco a poco el cuadro rojo se fue quitando el dominio del visitante, con Rodrigo Ureña unos metros adelante de los centrales. A los 13, un zurdazo de Sierra hizo estirar a Vanderlei.



Sin embargo, al minuto 15 un tiro libre de Lucas fuera del área y sin potencia rebotó en la barrera y Víctor Ferraz la empujó para el 0-1. En la acción había fuera de lugar de dos jugadores visitantes, pero el árbitro ecuatoriano Guillermo Romero validó el tanto.



Rangel tuvo su primer contacto con riesgo a los 29 en un golpe de cabeza y los últimos minutos del periodo inicial fueron de una importante reacción del equipo colombiano. Pisano, con perfil cambiado sacó un zurdazo que pegó en el vertical derecho y luego Sierra cabeceó arriba, pero el arquero Vanderlei evacuó el balón al tiro de esquina. Así se fueron al descanso.



En la reanudación, Everton recogió tres defensores escarlatas en el área, le sirvió el balón atrás a Matheus Henrique y éste con remate a media altura, ceñido al palo izquierdo, consiguió el segundo a los 5 minutos. Con el resultado a favor y regulando energía, Gremio le bajó revoluciones al partido, mientras en América no aparecían Rangel ni Vergara, factor que aprovechó el elenco gaúcho para controlar el juego y prácticamente sin sufrir en su sector defensivo, porque ni siquiera se notaron los ingresos de Juan David Pérez y Arias.



En un contragolpe en el tiempo de adición, Gremio estuvo cerca de aumentar la diferencia, que hubiera sido un duro golpe anímico para el elenco vallecaucano, cuya voluntad no le alcanzó porque su fútbol está muy lejano.



América de Cali comenzó muy mal el certamen surcontinental, en el que el martes 10 de marzo visitará a Universidad Católica -que también cayó 3-0 ante Inter de Portalegre-, después de jugar el sábado (4:05) con Once Caldas en Manizales por la Liga I-2020.



Síntesis

América de Cali 0-2 Gremio de Porto Alegre



América: Éder Chaux; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Yesus Cabrera, Rodrigo Ureña, Carlos José Sierra, Matías Pisano, Duván Vergara; y Michael Rangel.

Cambios: Juan David Pérez por Cristian Arrieta (22 ST), John Arias por Matías Pisano (29 ST).

D.T.: Alexandre Guimaraes.



Gremio: Vanderlei; Víctor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz, Caio Henrique; Matheus Enrique, Lucas, Maicon, Allison, Diego Souza, Everton.

Cambios: Thaciano por Maicon (1 ST), Bruno Cortez por Matheus Henrique (29 ST) y Miranda por Geromel (35 ST).

D.T.: Renato Portaluppi.



Goles: 0-1: Víctor Ferraz (15 PT). 0-2: Matheus Henrique (5 ST).



Amonestados: Caio Henrique (31 PT), Lucas Silva (40 ST).



Expulsados: no hubo.



Partido: aceptable.



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 20.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Guillermo Romero (Ecuador).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces