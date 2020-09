El tormentoso calendario de América: ¿le alcanzará para clasificar?

Un empate de América contra Internacional en Brasil era el panorama ideal para el cuadro rojo, que estuvo a pocos minutos de lograrlo. Sin embargo, volvió a Colombia sin un solo punto tras perder por 4-3 en la tercera fecha de Copa Libertadores.



Los cuatro equipos jugaron la tercera jornada y a todos le quedan tres partidos para definir los dos clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores y el único que se quedará con el cupo a Copa Suramericana. ¿Le alcanzará a América? Universidad Católica le dio una mano, pues le ganó a Gremio y todo está empatado en la parte de abajo.

Calendario:

América de Cali vs. Universidad Católica: fecha 4, el 23 de septiembre. Es una obligación para el rojo de Cali ganar si quiere seguir en la pelea, pues se jugará de nuevo el Internacional vs. Gremio, por lo que se quitarán puntos.



América de Cali vs. Internacional: fecha 5, 29 de septiembre. Llega otro duro partido y la obligación de ganar está, aún dependiendo del resultado de este club brasileño en la jornada anterior contra Gremio. América, si quiere luchar por un cupo, debe ganar estos dos partidos y no depender del durísimo partido final.



Gremio vs. América: fecha 6, 22 de octubre. La última jornada y, aunque no imposible, es la más difícil que tiene el cuadro rojo. Por esto, no debe llegar esperando un resultado favorable en este juego.



Claro que si necesita que la Universidad Católica pierda sus partidos para al menos asegurarse con el tercer puesto o, así mismo, luchar por alguno de los primeros. Recordemos que el rojo no clasifica a octavos de final desde 2003.