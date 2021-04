América se aferra al optimismo en previo del juego frente a Mineiro

Luego de caer 0-2 ante Cerro Porteño en Bucaramanga, América de Cali tendrá su segunda salida en el Grupo H de la Copa Libertadores 2021 este martes (5:15 p.m.) ante Atlético Mineiro, en Belo Horizonte (Brasil).



El técnico Juan Cruz Real atendió una rueda de prensa desde la capital del Estado de Minas Gerais, donde deberá conformar su mejor once y planificar muy bien el encuentro. Dejó claro que saldrá por los tres puntos y no se conforma con un empate: “El punto no me deja contento, nosotros siempre desde que nos tocó estar acá en el club, estando a la altura de lo que significa vestir esta camiseta, buscamos ganar. Lo hemos hecho desde que llegamos al club, independientemente de qué cancha y en qué país juguemos, lo hemos demostrado en el paso, siempre intentaremos ganar. Cada partido tiene su contexto, sus situaciones, hay muchas cosas qué analizar. Hoy decir que con un punto me quedo contento, no. Vamos a buscar ganar el partido y nos esforzaremos para que eso suceda”.



En vista de que sin Adrián Ramos su ataque sigue siendo ineficaz y poco productivo, se le consultó si hará algo distinto con los delanteros: “Siempre hacemos el análisis de todo, más allá que tenemos un modelo establecido, creo que América tiene una idea clara de juego, indudablemente la falta de Adrián la hemos sentido, somos un equipo que tenemos elaboración de juego y arribamos hasta el ingreso a la última zona del campo bien, pero nos ha faltado más peso en ataque y cuando hemos creado las situaciones de gol, no tenemos la eficacia que necesitamos, los equipos que generalmente marcan diferencia, si crean tres o cuatro situaciones de gol, siempre convierten, a nosotros nos ha costado, al final siempre estamos en la búsqueda de la mejor opción posible de acuerdo a los contextos y momentos”.



Respecto a las bajas sustanciales que afrontará en el Estadio Mineirao, Cruz Real señaló que “nosotros nos ocupamos de disponer una alineación acorde al potencial nuestro y también pensando en el rival, mayormente lo que buscamos con esto de tantos partidos y viajes de por medio es mirar qué jugadores están disponibles, teniendo en cuenta su cansancio y el caso de algún golpeado, y a partir de allí buscamos presentar el mejor once posible y los 20 contando el banco como opción. El tema de los partidos tan seguidos, los viajes, ir mirando las cargas de trabajo y sobre todo cuando tenemos algunos jugadores importantes lesionados, algunos que sabemos que no podremos contar con ellos en los encuentros siguientes, tenemos que analizar ciertas cosas para poder presentar el mejor equipo posible”.



América también llevó jugadores que no han tenido muchos minutos, como Joao Rodríguez y Guillermo Murillo, y que por la necesidad de mejorar el ataque podrían aparecer en cualquier momento. Cruz Real manifestó que “el trabajo lo vienen realizando desde que llegaron al club, por diferentes circunstancias están en esa situación, en el caso de Murillo estuvo algunos minutos ante Cerro Porteño, y en esta oportunidad están dentro de los elegidos y como todos los demás tienen la opción de poder jugar”.



Sobre si los ha afectado el entorno por los resultados adversos de los dos últimos partidos, tanto en Copa Libertadores como en Liga, señaló que “nosotros sabemos en qué club estamos, en lo personal siempre me aíslo de todo, en lo que enfoco es en la competencia, en tratar de preparar bien el partido, en tratar de competir a la altura, como lo hemos hecho siempre desde que llegamos a la institución, no me fijo en lo que se dice y se deja de decir, hoy estamos en una instancia linda para jugar, Copa Libertadores, el club lo puede hacer por segunda vez consecutiva, en esta ocasión por mérito de este cuerpo técnico con los futbolistas, porque la anterior fue un poco heredada, así que estamos tranquilos, enfocados como en cualquier partido cuando tenemos una competencia importante y aspiramos a hacer un buen partido y que eso nos lleve a conseguir un buen resultado”.



Para hablar del ánimo existente del plantel, dijo que “entrenar desde lo físico-atlético en campo ha sido muy poco después de jugar el sábado, viajando el domingo tras un trabajo regenerativo, recién este lunes pudimos entrenar y lo que se puede hacer previo a la competencia desde la parte física es muy bajo. El entrenamiento debemos llevarlo más hacia a lo teórico y visual, en ese sentido hacemos lo que podemos teniendo en cuenta que se viene un partido importante después de haber jugado otro. El estado de ánimo es muy bueno, creo que es imposible no tenerlo cuando se está jugando un torneo internacional, algo que muy pocos equipos pueden, así que nosotros llegamos al final del semestre estando vivo en dos competencias, en las que muchos equipos colombianos quisieran estar. El estado de ánimo es alto y con muchas ganas de hacer las cosas bien este martes”.



Haber enfrentado el año pasado a dos rivales brasileños como Gremio e Internacional le dejó a Cruz Real algunas referencias: “Jugamos el año anterior con dos buenos equipos, Mineiro viene de hacer una muy buena campaña, ahora está con muy buen entrenador y un plantel en el que ha invertido muy buen dinero, si bien todos los partidos y escenarios son diferentes, es bastante parecido tanto el potencial, los equipos brasileños son ricos técnicamente, que por su estructura económica reúnen muy buenos futbolistas a nivel jerárquico, y obviamente en Brasil tratan de hacer imponer su juego. Nosotros con nuestras armas trataremos de hacer un partido de igual a igual, igualar fuerzas, no escondernos y tratar de ganar. Hay cosas que pasaron en la fase de grupos que pasaron en el 2020 y que uno va aprendiendo y sirven para tomar mejores decisiones”.



Entre tanto, el volante Yesus Cabrera “nos encontramos muy bien en tierras brasileñas, gracias a Dios. Una derrota en casa que en torneos cortos no se puede dar esa ventaja, tenemos un partido ante un rival que no va a ser fácil, pero que estemos a la altura del compromiso y podamos sacar esos tres puntos para ir acomodándonos en ese camino que nos permita estar en segunda fase de este torneo”.



Sobre el mal ambiente que reina y los comentarios en contra en redes sociales hacia el entrenador, Yesus indicó que “el apoyo es total de parte del grupo hacia el profesor, la presión es igual, son seis finales en Copa Libertadores, ellos están de locales y sabemos que es una plaza difícil acá en Brasil, pero la responsabilidad es la misma durante los seis partidos”.



Sobre si han analizado el juego de Mineiro y dónde aprovechar sus falencias, adujo que “lo venimos estudiando, sabemos que la fortaleza de ellos está en las bandas, tratar de contrarrestar eso y por ahí son agresivos en la mitad de la cancha a la hora de marcar y aprovechar esos espacios”.



En cuanto a la responsabilidad de los jugadores experimentados dijo que “nosotros estamos pensando en este partido, tenemos la responsabilidad de ganar, entrar a la cancha, hacer un buen trabajo y obtener un resultado, no solo jugar bien, bonito, y tanto en la victoria como en las derrotas lo asumimos”.



Del mal momento que atraviesa el equipo sostuvo que “el primer objetivo era clasificar en la Liga y en la Copa Libertadores tuvimos una derrota en casa, ahora tenemos este partido como visitantes, condición en el que el equipo se ha comportado muy bien, debemos sacar los tres puntos para ir acomodándonos en la tabla”.



Refiriéndose a la conexión aéreo con Belo Horizonte, respondió que “gracias a Dios viajamos con dos días de anticipación en un desplazamiento que es largo acá en Brasil, es una seguidilla de partidos importantes con equipos que también han estado en estas instancias y se juegan una final contra nosotros, si todos estamos bien, las cosas podrían salir igual



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces