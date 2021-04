'Nos tocó perder, pero merecimos al menos el empate': Juan Cruz Real

América de Cali salió con las manos vacías del Estadio Mineirao, de Belo Horizonte, al perder 2-1 frente a Atlético Mineiro, con lo que cierra el Grupo H de la Copa Libertadores 2021 sin puntos.

En la rueda de prensa posterior al juego, el técnico Juan Cruz Real se mostró satisfecho con la presentación del plantel, al mismo tiempo no quiso responsabilizar a sus jóvenes defensores de los goles del cuadro brasileño.



Cruz Real señaló que “en el primer tiempo Mineiro tuvo momentos de superioridad, pero defendimos bien, aunque es cierto que no tuvimos mayor ataque. En el segundo tiempo en dos jugadas nos cobran, mis jugadores sacaron la cara, compitieron muy bien, teniendo en cuenta la calidad de los jugadores del equipo rival. Estoy orgulloso de ellos”.



El entrenador argentino agregó que “Cometimos algunos errores, pero también tiene que ver con la edad de ellos, jugamos con varios de 20 años, no tienen experiencia, es normal que se equivoquen. No estoy contento porque quería ganar el partido, estuvimos cerca de empatarlo, pero bueno, esto es fútbol. Nosotros terminamos con cuatro jugadores de 20 años, Moreno, que entró, los dos centrales, que son jovencitos, son el futuro de la institución y pueden pecar por inexperiencia”.



De igual forma, sostuvo que “Resalto la rebeldía, el coraje, para jugarle de igual a igual a un equipo que se armó para ganar la Copa Libertadores. Creo que nos tuvimos que llevar al menos un empate, encuentro muchas cosas para destacar comparando un equipo y otro, no es fácil venir a Brasil y competir de la forma en la que lo hicimos”.



También se refirió a la reacción del complemento: “Por lo que hicimos en el segundo tiempo estuvimos cerca de empatarlo. Nuestros dos centrales, de 20 años, tuvieron que jugar contra un jugador mundialista y que tiene muchísimo recorrido. Ahí era normal que él se impusiera".



Por su parte, Luis Alejandro Paz, quien en esta ocasión fue el capitán, sostuvo que “la clave del partido estuvo en que en los momentos que ellos tuvieron fueron más eficaces, nosotros solo pudimos anotar un gol cuando dominamos, pese a que lo hicimos en varios tramos", acotó.



El volante escarlata les envió un mensaje a los aficionados: “Desde que se pueda clasificar, vamos a luchar hasta el final para poder lograr ese paso a la siguiente ronda. Nos caracterizamos por competir siempre y así vamos a seguir”.



El jueves 6 de mayo (9:00 p.m.), América visitará a Deportivo Guaira para intentar sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces