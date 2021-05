Adrián Ramos, el jugador que marca diferencia en América de Cali

Si había un jugador que extrañaba América de Cali es Adrián Ramos. La larga ausencia del delantero caucano, generada primero por un desmayo que obligó a que le bajaran cargas y luego por una lesión muscular, privaron durante varios partidos al cuadro escarlata de su jugador más experimentado e importante en ataque.



Frente a Deportivo La Guaira por Copa Libertadores quedó en evidencia que si no cuenta con Ramos el equipo no tiene un jugador que infunda respeto en el ataque. Lo ha intentado Santiago Moreno con su juventud y talento, mientras que Duván Vergara mantiene un bajísimo nivel que lo aleja no solo de la Selección Colombia sino de una eventual transferencia al exterior.



‘Adriancho’ anotó dos goles fundamentales en la victoria 3-1 sobre el conjunto venezolano en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), pero aparte abrió espacios para que se atacara por varios frentes. Con ese resultado América revivió sus posibilidades de clasificar a los octavos de final del certamen continental, si derrota a Cerro Porteño en Paraguay el próximo martes.



Acerca de lo que fue el triunfo, el jugador señaló que “el equipo siempre ha creído, siempre creemos en nuestro trabajo, infortunadamente hasta el partido de hoy no se habían dado las cosas y hoy hemos hecho esfuerzo, conseguimos tres puntos importantes que nos dejan dependiendo de nosotros mismos para la clasificación y vamos a trabajar bien para conseguir se objetivo”.



Ramos reconoció que no fue sencillo el juego ante La Guaira y seguramente así será ante Cerro Porteño en Asunción: “Se hizo un gran esfuerzo, contra Cerro Porteño será un partido difícil y nos vamos a preparar bien para conseguir la clasificación. Conseguimos puntos importantes para depender de nosotros mismos".



Al mismo tiempo, le da relevancia a lo que ha sido la presencia de Jersson González al frente del plantel, a pesar de que apenas ha dirigido tres partidos: “El ‘profe’ Jersson llegó a inyectarnos esa buena vibra, a no dejar que el equipo cayera por la situación que vivíamos. Gracias a Dios por lo que él nos ha trabajado en estos días se han dado las cosas, creo que esto viene también de hacer un trabajo largo, como todo equipo tenemos momentos difíciles, ganamos, gracias a Dios, y esperamos de la mano de Él clasificar a la segunda ronda”.



Los ‘diablos’ revivieron cuando estaban prácticamente sentenciados, dependen de sí mismos ante un Cerro Porteño que también tiene intención de avanzar -solo requiere de un empate- y Adrián Ramos regresó en el momento que más lo necesitaban.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces