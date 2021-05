¿Y los colombianos? Los nueve equipos que ya avanzaron en Libertadores

La fase de grupos de la Copa Libertadores ya está en su recta final y esta semana se disputó la quinta jornada, la cual dejó a Santa Fe eliminado, y a Atlético Nacional, Junior y América de Cali, dependiendo de sí mismos para avanzar a la siguiente instancia en este certamen internacional.

A falta de una fecha para finalizar la fase de grupos, los tres equipos colombianos se encuentran ubicados en la tercera casilla de sus respectivos grupos, por lo que una victoria, además de algunos resultados a favor, les servirá para instalarse en los octavos de final.



Así las cosas, tras cinco fechas jugadas, acá en FUTBOLRED repasamos los nueve equipos, de dieciséis, que ya están clasificados, y los partidos que le quedan a los clubes colombianos en la fase de grupos para asegurar el cupo a la siguiente instancia.

Equipos clasificados

Grupo A



Palmeiras

Defensa y Justicia



Grupo C



Barcelona SC



Grupo E



Racing Club

Sao Paulo



Grupo F



Argentinos Juniors



Grupo G



Flamengo

Vélez Sarsfield



Grupo H

​

Atlético Mineiro



Equipos colombianos



Grupo D



1. River Plate, 9 puntos.

2. Fluminense, 8 puntos.

3. Junior 6 puntos.

4. Independiente Santa Fe, 2 puntos



Próxima fecha



River Plate vs Fluminense

Santa Fe vs Junior



Grupo F



1. Argentinos Juniors, 12 puntos

2. Universidad Católica, 6 puntos

3. Atlético Nacional, 5 puntos

4. Nacional, 5 puntos



Próxima fecha



U. Catolica vs Atlético Nacional

Nacional vs Argentinos Jrs



Grupo H



1. Atlético Mineiro 13 puntos

2. Cerro Porteño 7 puntos

3. América de Cali 4 puntos

4. Deportivo La Guaira 3 puntos



Próxima fecha



Cerro Porteño vs América de Cali

​Atl. Mineiro vs La Guaira