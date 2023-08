Alejandro Restrepo: 'Sigo pensando que tenemos un gran equipo'

Deportivo Pereira es una de las grandes sorpresas de la actual edición de la Copa Libertadores, sin embargo, este miércoles puso en peligro su continuidad en el torneo. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo cayó goleado por 4-0 frente a Palmeiras y deberá jugar un partido perfecto en la vuelta para obtener su cupo a la semifinal.



En rueda de prensa tras el pitazo final en el Hernán Ramírez Villegas, el estratega realizó un balance de los sucedido y no ocultó su tristeza por el resultado adverso. Por otro lado, confía que en el tiempo que tiene de trabajo antes del partido de vuelta podrá encontrar las soluciones para intentar revertir la serie.

“Queríamos presionar un poco más en campo rival sobre todo cuando ellos a través de esa iniciativa dieran pases atrás y pudiéramos sacar un poquito más el equipo. Siento que ante un par de ajustes y movimientos que ellos hicieron con la inclusión de Mayke y cómo quedaban distribuidos en cancha con esas parejas de altos a presión, nos empezaron a quedar muy lejos varios de nuestros jugadores", dijo en un principio el entrenador.



Antes del primer gol tenía una buena organización defensiva y nos estaba costando mucho porque a veces quedábamos muy hundidos y ellos generaban alguna situación, después del primer gol con esa parte mental de verse abajo, después de una seguidilla de errores nuestros, siento que esos 10 o 15 minutos posteriores al penal nos costaron muchísimos”, agregó.



También, afirmó sentirse dolido por la reiteración de errores que desembocaron en goles del conjunto brasileño.



“Estamos dolidos porque sigo pensando que tenemos un gran equipo, sigo pensando que le hemos competido a equipos muy buenos, estoy dolido porque siento que la derrota es muy larga, cometimos errores ante este tipo de rivales que con la capacidad y talento que tienen y a este nivel no se pueden cometer este tipo de errores y quizás por eso uno se va más golpeado”, comentó Restrepo.



“La noche será larga, pensaremos en cómo replantearlo, aprovecharemos el día de mañana para que los jugadores descansen y nosotros como cuerpo técnico miremos cómo podemos plantear el partido de vuelta, afortunadamente tenemos una semana para planificarlo e intentar salir rápido de este momento, así es el fútbol de alto nivel. Pereira ha tenido la oportunidad de ver cinco partidos de este tipo en casa, en los otros estuvimos más atentos y competitivos, los pudimos sacar adelante, veníamos de ser un gran local y hoy nos cobraron esos errores, pero el fútbol es como la vida, siempre hay una aprendizaje y algo tendremos que sacar de acá, cuando fuimos campeones Alejandro Restrepo no era el mejor entrenador y hoy que hemos perdido no siento que soy el peor entrenador. Me levantaré a trabajar y mirar cómo puedo ser mejor”, concluyó el estratega, que ahora tendrá la dura tarea de analizar el partido y, en exactamente 7 días, se jugará el pase a la siguiente fase en São Paulo.