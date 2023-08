Sanción por dopaje complica a colombiano en Argentina: deciden futuro

Cuando estaba en Argentina, ni se acordaba del FPC y hacía su vida lejos de todo, una noticia que recibió desde Colombia le cambió todo el panorama.

El afectado es Jherson Mosquera, ex figura del Pereira campeón en 2022 y quien habría dado positivo en un control antidopaje antes de su paso al fútbol internacional, concretamente a Newell's.



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) comunicó los cuatro meses de suspensión, tras confirmar el positivo, al parecer por el uso de suplementos proteicos.



El lateral rescindió su contrato en Colombia y se fue a Argentina, donde lamentaron la noticia pero, al parecer, no tomarán decisiones radicales.



“Una mala noticia para Newell’s. El futbolista Jherson Mosquera fue sancionado por la Federación Colombiana de Fútbol, por un doping positivo que le detectaron cuando jugaba en su país. No podrá competir oficialmente por cuatro meses, o sea que ya no jugará en la Lepra en lo que queda de este año”, detalló el medio Rosario 3.



“Desde Newell’s indicaron que no le rescindirán el contrato a Mosquera, ya que su pase fue adquirido por el club del parque Independencia. Tampoco habrá sanciones para el defensor, que seguirá entrenando con el plantel hasta que pueda volver a la competencia”, termina el informe.