Gamero lamentó derrota en La Paz: ‘Se pierde en la pelota quieta’

Millonarios no pudo con Bolívar en La Paz y pese a la reacción en el segundo tiempo terminó perdiendo por 3-2 en la Copa Libertadores, resultado que complica al albiazul en el torneo.



Pues bien, finalizado el juego, Alberto Gamero dejó sus sensaciones del partido y lamentó la derrota en condición de visitante y aseguró que el juego se pierde en situaciones puntuales y que se pudo haber empatado.



"Tuvimos las opciones para empatar. Los goles no nos los hacen por la estructura. Duele perder un partido de estos. No podía saber qué sintieron ellos en los primeros minutos, pero no sentí al equipo ahogado. Nos hicieron dos goles de pelota quieta y duele. Ellos no tenían jugadores tan altos", comentó de inicio.

"El partido se pierde en la pelota quieta. No sé qué sintió el equipo en esos primeros minutos. Perder 3-0 no es fácil en Copa Libertadores", agregó en conferencia de prensa.



Por su parte, Gamero reconoció que se pudo haber empatado: "Si fuera por merecimientos, debíamos empatar el partido. No es molestia. Tengo es amargura entre comillas porque el partido pudimos haberlo empatado y no lo logramos. No es fácil venir a jugar aquí. Bolívar es muy fuerte con 11, con 10, con 8 y con 9"



Finalmente, resaltó las imprecisiones como una de las razones de la derrota Embajadora: "Hay que ver el partido que hicieron los muchachos. Lo tuvimos, no la metimos. Es tristeza, no es rabia".