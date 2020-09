Juan Cruz Real y su seguridad para recibir a Católica en Libertadores

La tarea no parece sencilla para Juan Cruz Real. América de Cali se ve obligado a ganarle este miércoles (7:30 p.m.) en el Pascual Guerrero a la Universidad Católica con el objetivo de seguir vivo en la Copa Libertadores, pero el entrenador argentino considera que tiene las herramientas para conseguirlo.



Ambos clubes suman 3 puntos y se prevé un partido estratégico, en el que puede sacar ventajas el de mejores argumentos y menos equivocaciones. Por lo menos en Santiago ya lo hizo el campeón colombiano, con otro estratega y jugadores que ya no están como Matías Pisano –autor del gol de la victoria por 1-2 – y Michael Rangel.

Después de conocer el dictamen médico sobre los laterales Cristian Arrieta y Edwin Velasco, que se pierden el juego, el técnico escarlata fue consultado por la posibilidad de contar más adelante con a Héctor Quiñones: “Cristian salió con una molestia el otro día, lo está tratando el cuerpo médico y esperamos tener con todo el plantel mañana, Quiñones es un jugador con recorrido, que se incorporó al plantel, viene saliendo de una lesión, esperemos que empiece a entrenar con el grupo a partir de allí ir viendo su evolución. A pesar de ser buen jugador es buena gente, al grupo que le suma mucho, tenemos que dejar que vayan corriendo los días y ver cómo se va sintiendo”.

En cuanto si va a haber mucha diferencia con la titular que utilizó el domingo ante Bucaramanga, señaló que “veremos cómo están los jugadores, hicieron un gran esfuerzo el domingo, lo importante para nosotros era el triunfo en casa, ahora tenemos que ver cómo se recuperan cómo están para el partido, este martes los vimos muy bien, y antes del juego mirar qué pasamos sobre el once ideal”.

Precisamente, contra el cuadro búcaro se vieron algunos cambios en la posición de Arias y Vergara, por lo que Cruz Real insinuó si podría repetirlos: “Lo que es el modelo de juego no lo cambiamos, creo que hemos logrado una forma, un estilo como para atacar como para defender, obviamente tiene matices, jugadores versátiles que pueden actuar fuera por fuera como por dentro, esa es una posibilidad de variar posicionamientos, en el caso de Duván Vergara lo ha hecho por izquierda, lo ha hecho por derecha, veremos este miércoles de acuerdo a lo que nos presenta el rival en cuál posición nos pueden rendir más, ha rendido en los dos lados, ha hecho goles en ambos. Con respecto a Arias, también es un jugador que puede jugar de interior, de extremo, nosotros no cambiamos el módulo ni el estilo, a veces cambiamos alineaciones, posicionamientos de algunos jugadores de un partido a otro, pero no el modelo de juego”.

¿Siguen mirando la posibilidad de un nuevo arquero por la convocatoria de Graterol y lesión de Quintero? “Es verdad, tenemos dos arqueros que han sido convocados a procesos de Selección y que en alguna otra convocatoria es probable que sean llamados, y ante la lesión de Quintero estamos pensando en alternativas de un tercero arquero”.

Quizás el juego ante Católica es el más importante que tendrá hasta el momento, ¿cómo analiza a su rival? “Para América todos los partidos son importantes, el domingo en la Liga porque no estábamos dentro de los ocho antes de empezar la jornada, y lo conseguimos, los jugadores hicieron un partido muy serio, se logró el resultado, que era muy importante, pero así son todos los partidos; indudablemente este tiene también la importancia desde la actualidad, sabemos que es una rival que juega bien, que lo respetamos, pero vamos a pensar en lo que podemos hacer nosotros, el equipo ya ha mostrado una identidad, con cosas para corregir, seguramente, solo van cuatro partidos jugados desde que estamos nosotros, pero confiamos mucho en la plantilla que tenemos y respetando mucho al rival, sabiendo que le ganó a Gremio jugando de local, nosotros vamos a tratar de mandar en el partido desde lo futbolístico y buscar el resultado que queremos”.

¿Creen que pueden salvar la clasificación en Copa? “Estamos con mucha ilusión porque la clasificación está muy apretada, nos genera ilusión también el partido que hicimos en Brasil, los muchachos hicieron para mí un buen partido, obviamente con cosas que tenemos que corregir pensando a futuro, eso nos ilusiona, obviamente que hasta que se juegue el último partido vamos a pelear con todas las fuerzas para poder pasar. Sabemos que no es fácil, que en el grupo hay dos equipos brasileños que son fuertes, tanto en nómina, estructura, etc, pero creo que después de lo que el equipo mostró en Brasil tenemos que jugar sin temores de ningún tipo y creer en lo que podemos hacer y conseguir”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces