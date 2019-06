La maldición de Camilo Vargas cuando no estuvo Ospina en Colombia

David Ospina se ausentó de la Copa América 2019 por unos días, pues viajó a Medellín a ver a su padre, quien padece de una enfermedad que lo tiene en mal estado. El arquero de Colombia no atajó contra Paraguay el pasado viernes, en el juego en el que la Selección cerró su participación en el grupo B.

Ante la no actuación de Ospina en ese juego, se abrió una polémica discusión sobre quién debería atajar contra los paraguayos. Camilo Vargas, por su experiencia en Selección, parecía correr con ventaja sobre Álvaro Montero, quien a sus 24 años disfruta de sus primeras experiencias en la Tricolor.



Sin embargo, Carlos Queiroz despejó las dudas y se la jugó con Montero. El guajiro respondió y sacó el arco en cero, manteniendo la imbatibilidad en la portería colombiana.



De esa manera, Vargas Gil, quien tiene 6 partidos en la Selección, todos amistoso, se quedó esperando su momento para debutar en competiciones oficiales con Colombia. Una maldición que lo persigue desde hace 5 años, en los que ha tenido que ver que, siendo segundo arquero, como otros porteros atajaron cuando Ospina soltó el arco.



En el Mundial de Brasil 2014, fue Faryd Mondragón el que tuvo la oportunidad de atajar unos pocos minutos contra Japón, en el último partido de fase de grupos. Vargas aplaudió de pie el ingreso del ‘Turco’, quien se convirtió en el futbolista de mayor edad en jugar una Copa del Mundo, pues tenía 43 años y 3 días; récord que le fue arrebatado en Rusia-2018 por el arquero egipcio Essam El Hadary, quien tapó a los 45 años.



Ahora, Vargas respetó la decisión de Queiroz y fue testigo del bautizo en competencias internacionales de Montero en el arco de la Selección, a pesar de que el portero del Cali está a punto de completar seis años de convocatorias en el combinado mayor de Colombia y ha esperado pacientemente su oportunidad.



En 2016, Ospina también le cedió el arco de la Selección a otro colega. Robinson Zapata atajó contra Costa Rica en el último partido de fase de grupos de la Copa América Centenario, pues José Pékerman decidió rotar la nómina. Sin embargo, Vargas Gil no estaba en ese certamen, pues venía de jugar muy poco en Argentinos Juniors y por eso no fue convocado.



Así, Camilo Vargas seguirá trabajando y esperando su oportunidad para jugar un partido que no sea amistoso con la Selección Colombia. Si no es en esta Copa América, vendrán las eliminatorias mundialistas, más Copas América y, por qué no, el Mundial de Catar.