A semis con 2 goles: las figuras no aparecieron o chocaron con el VAR

Pese a contar con varios de los mejores jugadores del mundo, quienes estuvieron presentes en los cuartos de final de la Copa América 2019, la eficacia en esta ronda de la competición fue bastante baja, llevando tres de cuatro partidos a la definición desde el punto penal y, apenas, definiendo uno de los encuentros dentro de los 90 minutos y con dos goles.



El único encuentro en que los futbolistas consiguieron marcar tantos fue Argentina – Venezuela, enfrentamiento en el que Lautaro Martínez, con una gran definición dio la ventaja, y, posteriormente, Giovani Lo Celso le puso cifras definitivas al marcador para sellar la victoria de la ‘Albiceleste’.



Sin embargo, en ese encuentro brillaron por su ausencia Lionel Messi y Sergio Agüero, dos futbolistas acostumbrados a festejar tantos en las respectivas ligas en las que juegan y que no encontraron el arco de Wuilker Fariñez para poder darle una alegría más a su selección.



La ausencia de figuras también se repitió con Brasil y Paraguay, partido en el que pese a que hubo un equipo que atacó más y que buscó más, como lo fue Brasil, ni Roberto Firmino, ni Philippe Coutinho, ni Gabriel Jesus, vencieron la resistencia guaraní, situación que desencadenó en el 0-0 que obligó a definir todo desde el punto penal, aunque Willian estuvo cerca de solucionar las cosas para los locales.



La situación resultó parecida en los restantes dos partidos: la disputa entre Colombia y Chile fue para los chilenos y se definió por la misma vía. Y aunque Arturo Vidal sí se hizo presente en el encuentro, el único tanto que consiguió fue anulado a instancias del VAR. Aparte de Vidal, Alexis y Vargas, fueron jugadores más sacrificados desde lo táctico y no generaron peligros en el arco de Ospina.



Por el lado colombiano, James Rodríguez, Radamel Falcao y Duván Zapata, quien tuvo pocos minutos, no fueron definitivos y ni siquiera llegaron con real peligro al arco defendido por Gabriel Arias, que no apareció mucho durante todo el partido.



En el último partido (Uruguay – Perú), Luis Suárez y Edinson Cavani intentaron durante los 90 minutos, aparecieron, lucharon, pero el VAR en tres ocasiones les impidió el festejo y aunque está claro que de nada sirve esto pues al final el marcador concluyó 0-0 y todo se definió desde el punto penal, los uruguayos certificaron ser una de las duplas de ataque más temidas a nivel mundial.



De Perú se podría hablar de lo hecho por Paolo Guerrero, quien en su partido frente a Uruguay estuvo solo en ataque, tuvo que luchar con una defensa bastante sólida y pese a todo se generó un par de ocasiones, aunque no las pudo definir.



Con todo esto, los semifinalistas de Copa alcanzaron esta instancia con apenas dos goles y demostrando solidez desde el punto blanco del penal, una situación en la que hay que tener bastante confianza, pero en la que el ser figura o ser un goleador, no afecta en nada.