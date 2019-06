Las 2 caras de Tabárez: elogió a Perú y se enfadó con un periodista

Uruguay se fue eliminada de la Copa América luego de perder contra Perú en la tanda de penaltis. Óscar Washinton Tabárez, técnico de la Celeste, habló luego del final del partido y pasó del sereno análisis a una fuerte molestia con uno de los periodistas que allí estaban.

"Lo que nos causa es una desilusión grande porque vinimos con la idea de ganar, tratamos de imponerla, no se pudo y hay que aceptar cuando se gana y cuando se pierde", admitió el seleccionador de la Celeste tras el partido en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía.

El técnico también aceptó que su rival hizo un trabajo correcto e hizo gala de un juego defensivo al que también le han apostado en Uruguay en algunas oportunidades.

"Hasta el último momento, el equipo siguió buscando, y en los penales estuvo mejor Perú, y está todo bien. Hay que aceptar la derrota y felicitar al rival porque no hizo nada fuera del reglamento, trató de bajar el ritmo al partido y no se intimó, cuántas veces lo hemos hecho nosotros", señaló.

Cuando perdés, podés poner excusas o HABLAR COMO TABÁREZ. pic.twitter.com/XvSa1pU0AB — Nicolás Lopresti (@NicoLopresti) 29 de junio de 2019

Pero el entrenador también se molestó con uno de los periodistas que estaban en la zona de prensa. El comunicador no quedó conforme con las explicaciones del técnico y su pregunta no le gustó en lo absoluto a Tabárez.



"Yo no vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido. Dije que equivocamos procedimientos", fue una de sus frases en medio de la molestia.