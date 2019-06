Bolivia se apega a la suerte para clasificar como tercero: sus cuentas

Bolivia llega para el partido frente a Venezuela luego de dos derrotas duras contras Brasil y Perú, sin embargo, se apega a la suerte para lograr ser uno de los dos mejores terceros que llegan a la siguiente fase de la Copa América.



El equipo de Eduardo Villegas sabe que no la tendrá fácil, pero sus jugadores no pierden la fe y el equipo demostró una leve mejoría contra el equipo inca.



Estas son las cuentas para clasificar:



El equipo no puede ser primero ni segundo, por ende debe ganar contra Venezuela, sumar la mayor cantidad de goles y esperar que ninguno de los equipos de los otros grupos sume mayor cantidad de puntos para ser tercero o consiga una mejor diferencia de gol.



Los terceros de los grupos B y C, de momento, son Catar y Japón, respectivamente. Ambos suman 1 punto y tienen partidos frente a Argentina y Ecuador.