¿A lo Bielsa?: Tite respondió a las acusaciones de espionaje en Perú

El partido entre Brasil y Perú se vivirá con mucha tensión, este duelo puede definir al equipo que pasará como primero del grupo A de la Copa América. Tanta es la concentración que en medios del país incaico han acusado a los brasileños de espionaje en los entrenamientos de los dirigidos por Ricardo Gareca.

El medio peruano "Líbero", sentenció que Tite estuvo espiando los entrenamientos de la selección de Perú previo al duelo de este sábado 22 de junio. Todo esto se dio debido a que un drone voló cerca de la práctica de este combinado nacional.

Sin embargo, esta información fue desmentida por Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la selección de Perú, quien aseguró que el drone pertenecía a un hincha de los incaicos.



Tite, entrenador de la selección de Brasil se encargó de desmentir contundentemente las acusaciones de los peruanos: "Tienen mi palabra de honor que no hubo nada. Si tengo que pagar ese precio para ganar, cojo mis cosas y me voy para mi casa".



"No tengo más edad para eso. No hice eso en el inicio de mi carrera, ¿voy a hacerlo ahora?", aseveró para recordar después que en su etapa como entrenador en Brasil, sí espió, pero cuando el entrenamiento era abierto. "Con entrenamiento abierto, voy allí a ver. Ok, allí en mis inicios lo hice. Ahora ustedes tienen mi palabra de que no lo hago más", respondió Tite ante las acusaciones de los medios peruanos sobre el supuesto espionaje.



Brasil y Perú se enfrentan en el último partido del grupo A de la Copa América. Este encuentro será este sábado 22 de junio a las 2:0 p.m. (hora colombiana).