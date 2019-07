'Cuando el árbitro quiere ser protagonista pasan estas cosas': Vidal

La experiencia de Arturo Vidal se refleja en cada cosa que hace: juega y es líder en el campo, actúa y opina fuera de él. En esta ocasión, luego del partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América 2019, el futbolista de Barcelona analizó el partido y no dejó pasar inadvertida la mala actuación arbitral.



El volante que tuvo una buena Copa América, arrancó juzgando al árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar, quien es el foco de las críticas tras un partido en el que su actuar tomó más protagonismo que el partido y los jugadores que lo disputaban en sí mismos.



“El árbitro no dejó jugar, quiso ser más importante que los jugadores. Cuando esto sucede pasa lo que pasó hoy. Se puso a sacar tarjetas, a expulsar, no dejó jugar y se presentan estas situaciones. Él quiso ser protagonista”, aseguró el chileno que atendió a los medios con una sonrisa, más allá de reafirmar que del tercero y el cuarto no se acuerda nadie.



Y luego se refirió a la expulsión de Messi y Medel: “No daba para expulsión, ni para Messi ni para Medel, quien tampoco lo toca. Dos pechazos no dan para algo tan grave, menos si tienen el VAR. Ojalá no vuelva a pasar, creo que el show lo hacemos los jugadores y no el árbitro, hay que esperar que eso mejore”, reafirmó



Luego concluyó refiriéndose a lo que viene para Chile y a su visión de Argentina: “Las selecciones siempre quieren mejorar y nosotros queremos mantener el mismo nivel aunque sabemos que tenemos que mejorar. En cuanto a Argentina creo que es un grupo joven, de los que jugaron las finales pasadas quedan muy pocos, el Kun, Messi, Di María, los de más son muy jóvenes”.