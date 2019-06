¡A darle con todo! La estrategia de Colombia para vencer a Catar

La Selección Colombia se enfrenta a un nuevo desafío este miércoles, cuando se enfrente a Catar, por la segunda fecha de la Copa América, a las 4:30 p.m.



Aunque Catar parece una selección desconocida para esta parte del continente, Carlos Queiroz, por su pasado con Irán, la conoce a la perfección. Se cruzó con muchos de estos jugadores en la Copa de Asia y ahora, con otro característica de juego, buscará vulnerar los puntos débiles Catar y potenciar los fuertes de Colombia.

Félix Sánchez, entrenador de Catar, reconoció la gran calidad de figuras internacionales que están en Colombia. Tener a jugadores como James, Falcao, Cuadrado, o incluso Duván Zapata, en el frente de ataque hace que los asiáticos no solo piensen en un hombre sino en el colectivo.



Así, la movilidad de James en el frente de ataque será fundamental para crear espacios adelante que puedan ser aprovechados por Falcao y el otro delantero que juegue en el lugar de Luis Muriel, quien salió lesionado.



Otro de los factores que podría aprovechar Colombia es el juego aéreo, una fórmula que no se le dio contra Argentina. Con el portento físico de Yerry Mina, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Mateus Uribe y Falcao García, esa es una fórmula para aprovechar frente a los cataríes, que no son los más fuertes en esa vía.

La presión es una de estas nuevas fórmulas que usó Colombia en el partido contra Argentina y hacerlo contra Catar también es una carta a utilizar para aprovechar los titubeos que puedan tener los rivales cerca de su área.



Sin embargo, Catar también demostró que tiene armas ofensivas y un buen juego colectivo que sabe aprovechar los errores del rival. En su primera presentación aprovecharon algunos minutos de debilidad de Paraguay y así lograron el empate que los hace una sorpresa en el grupo B.