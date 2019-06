Catar también falla: las debilidades que puede aprovechar Colombia

Catar sorprendió a Paraguay y quiere hacer lo mismo con Colombia, sin embargo, los asiáticos saben que enfrentarán a un grupo mucho más armado, que tiene jugadores definitivos en cada una de sus líneas y que arrancó de manera mucho más sólida de lo que lo hicieron los guaraníes.



Los dirigidos por Félix Sánchez son rápidos en ataque, tienen un gran juego colectivo, como lo demostraron en sus dos anotaciones contra su primer rival de grupo y pese a que se sabe que hay que tener cuidado, también hay que aprovechar algunas falencias en puntos específicos, teniendo en cuenta la experiencia colombiana.



Estas son las debilidades de Catar que Colombia podría aprovechar.



El juego aéreo



Aunque frente a Argentina no se pudieron sacar diferencias, el juego aéreo es una de las posibilidades que Colombia podría explotar frente a Catar y en el que los asiáticos no son tan poderosos. La potencia física de la ‘Tricolor’ es un punto para aprovechar, tal como lo hicieron, por momento, los paraguayos. El promedio de edad de Catar es el más bajo del grupo.



La experiencia



Los dirigidos por Félix Sánchez son un grupo joven. El promedio de edad de los cataríes es de 25 años y esta es la primera vez que compiten en el certamen. Esto puede darle un punto a favor a los colombianos que se imponen por el recorrido de los futbolistas a nivel internacional.



Los espacios en la defensa



Aunque seguramente no aplicarán un esquema ofensivo de entrada y buscarán cuidar el marcador, Colombia va a encontrarse con un equipo que puede regalar espacios en algunas zonas de la cancha y se sabe que los dirigidos por Queiroz, cuando tienen tiempo para pensar y ejecutar, son peligrosos.



El arquero



Fue uno de los jugadores más comprometidos en los goles paraguayos. Su liderazgo dentro del área no se vio y en un par de acciones específicas cometió errores que pudieron terminar en anotaciones para el rival. Colombia tiene delanteros que deben estar atentos a estas situaciones y al error del rival para irse en ventaja.



Las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa



Paraguay perdió cuando dejó jugar a Catar, sin embargo, cuando presionó arriba o aprovechó la salida catarí generó oportunidades de gol a su favor. Los asiáticos van bien arriba y aunque vuelven a la zaga lo hacen en desorden. La salida del equipo de Félix Sánchez es rápida, pero se hace en desorden y ocupando gran parte del medio campo, por lo que los pases filtrados rompen las líneas y evidencian fallas en la zona defensiva.



Para concluir es válido anotar que con estos puntos no queremos reflejar que Catar sea un rival sencillo, por el contrario, es de mucho cuidado, sin embargo, estos son aspectos en los que los dirigidos por Carlos Queiroz pueden sacar ventaja teniendo en cuenta lo hecho frente a Argentina.