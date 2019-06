Colombia no supo cómo atacar a Chile: así les fue a Falcao y su combo

La Selección Colombia quedó eliminada este viernes de la Copa América 2019, al caer por penaltis contra Chile en partido de cuartos de final, pues no pudo romper el 0-0 en los 90 minutos. Esta vez la Tricolor le tocó jugar su partido más discreto en Brasil y además se encontró a la actual bicampeona del continente.

El bloque de ataque esta vez no funcionó como lo venía haciendo. Falcao García solo en punta, no contó con el respaldo de Roger Martínez, Juan Guillermo Cuadrado y de James Rodríguez. La actitud no sobró en ninguno de ellos, pero futbolísticamente estuvieron ausentes contra los chilenos.

El ‘Tigre’, que pasó la Copa sin anotar, apenas si apareció en un par de llegadas y en una sacó un tímido disparo de pierna izquierda que no inquietó la portería austral. Pero atrás esta vez no encontró la claridad de James, ni el desequilibrio por las bandas de Roger y Cuadrado.



Carlos Queiroz quedó en deuda, pues esta vez se vio dominado por Chile y su Selección no pudo armar circuitos de ataque. Las variantes tampoco le funcionaron, pues ni Edwin Cardona tuvo pausa o media distancia; Duván Zapata no tuvo presencia en el área contraria y Luis Díaz no desequilibró como en otros compromisos.



Se falló en el partido que no se podía pestañear y Colombia se va a casa con la imagen de los tres grandes juegos en fase de grupos y la poca jerarquía en cuartos de final.