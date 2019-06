Messi puso la cara y habló de la derrota de Argentina contra Colombia

Lionel Messi fue uno de los jugadores que habló luego de la dolorosa derrota de Argentina contra Colombia, pero el ídolo argentino no quiso ser dramático por perder el primer partido de la Copa América.



“Sabemos lo que significa la derrota y aprendemos de esto. Debemos sacar cosas positivas y seguir creciendo. No es fácil empezar con derrota en este tipo de competiciones, pero ganándole a Paraguay nos volvemos a acomodar. No es que no nos importa perder, pero no hay tiempo para lamentarse. Esto sigue y queda mucho”, dijo el capitán.

El ‘10’ no quiso ahondar en el mal trabajo de su equipo en el primer tiempo ni en cómo los superó Colombia, pero sí habló de los buenos momentos que vivieron con sus compañeros.



“En el primer tiempo tuvimos los nervios de ser el primer partido de competición. En el segundo tiempo, cuando empezamos a presionar arriba y era el mejor momento nuestro, llegó el gol de ellos. Fuimos a buscarlo más adelante”, explicó el DT.



Pocas opciones claras tuvo el argentino en el partido y eso, en parte, fue por el buen trabajo de Wilmar Barrios, quien lo siguió por diferentes sectores del campo hasta el cansancio.

“Siempre es así, mucho más en los partidos de Suramérica. Juegos muy trabados y la cancha se le hace difícil a los atacantes, pero no son excusas”, contó.



Haciendo un análisis del partido, Messi dio su opinión de lo que vio en la Selección Colombia y de lo que esperaban en este encuentro.



“Sabíamos a lo que nos íbamos a encontrar. Que cuando no tiene la pelota cierran líneas y se defienden bien. También tienen un técnico que se cierra bien y a jugadores muy rápidos arriba. Se aprovecharon de todo eso”, comentó.

El juego terminó con un 2-0 contundente, aunque Messi cree que “no sé si era para terminar de esa manera porque nos merecíamos más, pero en el mejor momento de nosotros nos golpearon ellos”.



Finalmente, el capitán de Argentina dio un parte de tranquilidad porque “hay un buen grupo, fuerte y está preparado para afrontar el desafío que nos toca. . Debemos estar unidos, fuertes y hay que levantar la cabeza.