Ecuador, sin nada que perder: a dejar huella en la Copa América

La Copa América de Brasil 2019 iba a ser para la selección de Ecuador un torneo ‘laboratorio’ en el que podría ajustar sus elementos y encontrar la fórmula perfecta: el equipo titular para las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Pero hubo un cambio de chip en la mentalidad.

El entrenador del equipo. Hernán Darío Gómez, le dio un giro a su discurso para pregonar una premisa ganadora en el plantel. “En la Copa América vamos a quedar campeones” y con su principal herramienta, una base de jugadores experimentados, buscarán ser una de las sorpresas del grupo C, que integran junto con Uruguay, Chile y Japón.



Con un equipo en formación, una combinación de experiencia y juventud, se conformaron los 23 futbolistas convocados de Ecuador. Solo 6 jugadores son menores de 23 años, y la base será: el arquero Alexánder Domínguez, los defensores Robert Arboleda y Gabriel Achilier, los volantes Antonio Valencia y Renato Ibarra, y el delantero Enner Valencia.



Una de las jóvenes promesas del equipo ecuatoriano durante la Copa América será Jhegson Méndez, el futbolista que más partidos jugó (7) en el segundo ciclo del ‘Bollilo’ Gómez. El jugador, de 22 años, debutó en su selección el 12 de octubre de 2018 y de ahí en más no soltó el puesto como titular en la línea de volantes.



Una de las fortalezas del combinado ecuatoriano será la seguridad defensiva a partir del orden en su esquema táctico. En contraste, la parte ofensiva del equipo fue blanco de las críticas, por lo que espera consolidar un ataque por las bandas y así abastecer a un único delantero en punta con el cual jugarían: Enner Valencia.



El historial de Ecuador en sus participaciones en la Copa América consta de 118 partidos jugados: 16 victorias, 22 empates y 80 derrotas. En el plantel que estará en la Copa se pregona un discurso optimista: “Ecuador tratará de hacer lo mejor en Brasil para darle alegrías a nuestra afición”, declaró Gabriel Achilier.



No parten como favoritos ni candidatos, pero sí tienen la firme intención de llegar a la final de la Copa América para en entrar en la historia el fútbol ecuatoriano.



Nunca antes lo hicieron, y sus mejores actuaciones no fueron más allá de las semifinales.